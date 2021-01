Pferderennbahn Dielsdorf – VIP-Zelt von Eis und Schnee zerstört Anstelle des weissen Pagodenzeltes soll ein ganzjahrestauglicher Pavillon aus Holz gebaut werden – für rund eine Million Franken. Werner Bucher

Das VIP-Zelt auf der Pferderennbahn hielt den Schneemassen nicht mehr stand und muss abgebrochen werden. Foto: Werner Bucher

Unter der Last von Eis und Schnee ist das exklusive VIP-Zelt auf der Pferderennbahn in Dielsdorf so stark beschädigt worden, dass es nun abgebrochen wird. Durch die pagodengegebene Dachstruktur war es nicht möglich, die Schneemenge rechtzeitig zu entfernen.

Gebaut wurde es vor rund 20 Jahren, nachdem eine Delegation des Rennvereins Zürich in Dubai war und dort die Pagodenzelte mit fester Kunststoffbedeckung entdeckte. Mit der finanziellen Unterstützung von vier Vorstandsmitgliedern wurde von einer Schweizer Zeltfirma eine Kopie davon in Dielsdorf erstellt. Das VIP-Zelt war für die Sponsoren und gut betuchte Besucher gedacht, die mit ihren Tickets von bis zu 350 Franken auch einen Deckungsbeitrag zur Durchführung der Rennen leisteten.