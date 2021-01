Ausgangslage

Gesundheitsminister Alain Berset hat sich besorgt über die Coronavirus-Situation in Grossbritannien gezeigt und für strengere Massnahmen in der Schweiz plädiert. Die britische Variante breite sich auch in der Schweiz aus, sagte er vor den Medien in Visp VS nach einem Besuch der Moderna-Impfstoff-Anlage der Firma Lonza. Weil die Mutation viel ansteckender sei, dürfte es auch mit den bestehenden Massnahmen zu mehr Ansteckungen kommen. (Lesen Sie dazu: Berset will mutiertes Virus mit dem Thurgauer Modell bekämpfen)

Am Mittwoch wird der Bundesrat den geltenden Teil-Lockdown aller Voraussicht nach bis Ende Februar verlängern. Falls es die epidemiologische Situation erfordert, sollen zudem weitere Verschärfungen in Kraft gesetzt werden. Über das Wochenende konnten sich die Kantone zu den Vorschlägen äussern. Ein Dutzend würde eine Rückkehr in die ausserordentliche Lage begrüssen. Am Montag hatten mehrere Gewerbetreibende gegen die Corona-Massnahmen protestiert und trotz Verbot ihre Geschäfte und Restaurants geöffnet (Lesen Sie dazu: Im Fokus von Medien und Behörden).

Impfaktionen in der ganzen Schweiz

Seit dieser Woche wird in allen Kantonen der Schweiz geimpft. Am Montag öffneten im Kanton Bern fünf der vorgesehenen neun regionalen Impf-Zentren. Im Kanton Zürich begann am Montag die Covid-19-Impfaktion an rund 400 Alters- und Pflegeheimen. Auch das Obwaldner Impfzentrum in Sarnen ist startbereit und nimmt diese Woche seinen Betrieb auf. Im Kanton Waadt liess sich am Montag auch der 78-jährige Nobelpreisträger Jacques Dubochet impfen.

Mutanten-Viren schon früher nachgewiesen

Zürcher und Lausanner Forschende haben in Abwasserproben die britische Coronavirus-Mutation in Lausanne und einem nicht näher genannten Wintersportgebiet gefunden. Der Nachweis gelang bereits zwei Wochen vor dem ersten klinischen Befund.

Die erstmals in Grossbritannien gefundene neue Coronavirus-Variante zeichnet sich durch 17 Mutationen aus. Gemäss Schätzungen kann sich diese Mutante um bis zu fünfzig Prozent schneller verbreiten. Der Bundesrat verhängte daher am 21. Dezember einen Einreisestopp aus Grossbritannien. Allerdings zirkulierte die britische Mutation zu dieser Zeit wohl bereits in der Schweiz.