Kultgetränk aus Eglisau – Vivi Kola bringt ihre Produktion zurück nach Eglisau In den ehemaligen Hallen der Mineralquelle Eglisau wird am 1. Juli die Vivi Manufaktur eingeweiht. Astrit Abazi

Die neue Anlage wird im ehemaligen Thurella-Gebäude gebaut. Foto: PD

Ein kleines Stück Geschichte kehrt zurück nach Eglisau: Ab dem 1. Juli nimmt am ehemaligen Standort der Mineralquelle der Süssgetränkeproduzent Vivi Kola seine eigene Abfüllanlage in Betrieb. Fast 50 Jahre lang wurden hier das Kultgetränk sowie Schweppes und Lipton-Eistee abgefüllt. Der Eglisauer Christian Forrer, der 2008 die Markenrechte erwarb und Vivi Kola wiederbelebte, will mit der Vivi Manufaktur 35 Jahre nach dem Produktionsende eine weitere Tradition zurück nach Eglisau bringen.

In der Mineralquelle wurde vor mehr als einem Jahrzehnt die letzte Flasche abgefüllt: Die Thurella AG, die 2003 die Quelle erwarb und deren Namen das umgebende Areal bis heute trägt, stellte ihren Betrieb 2010 ein. Die neue Vivi Kola AG unter Christian Forrer will hier nun bis zu 5000 Flaschen der Sorten Vivi Kola und Vivi Soda pro Stunde abfüllen – und damit die Qualitätssicherung in die eigene Hand nehmen. «Die eigene Abfüllanlage macht uns flexibler und weniger abhängig», sagt Forrer. Damit ist die gesamte Produktion in Eglisau zentralisiert: Bisher wurden die Flaschen in Elm, Pfungen oder im Tessin abgefüllt.