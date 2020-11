Das Schweizer Aufgebot für drei Spiele

In der laufenden Nationalmannschaftspause absolviert die Schweiz drei Spiele. Zuerst testet sie am 11. November in Brüssel gegen die Weltnummer 1 Belgien. Danach stehen die letzten zwei Partien der Nations League an: am 14. November in Basel gegen Spanien und am 17. November in Luzern gegen die Ukraine.

Heute um 11.30 Uhr stellt Vladimir Petkovic sein Kader für diese drei Spiele vor. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier in diesem Live-Ticker.