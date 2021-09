Vogelzug übers Unterland – Vögel auf ihrem Weg in den Süden beobachten Am internationalen Zugvogeltag Euro Birdwatch kann man im Naturzentrum Neeracherried und auf dem Wannenberg nördlich des Rheins den Vogelzug live erleben. Anna Bérard

Störche segeln auf Nahrungssuche übers Neeracherried. Die meisten werden nach Afrika oder Südspanien ziehen, einige verharren den Winter über in der Schweiz. Archivfoto: Leo Wyden

Millionen von Zugvögeln überqueren dieser Tage die Schweiz auf ihrem Weg in den Süden. Einige Vogelarten wie die Ringeltauben oder Erlenzeisige fliegen in Gruppen, andere wie der Sperber sind allein unterwegs. Dieses Naturschauspiel können Interessierte am Wochenende vom 2. und 3. Oktober im Birdlife-Naturzentrum Neeracherried und auf dem Wannenberg bei Bergöschingen in Deutschland mitverfolgen. Das Team des Naturzentrums und der Naturschutzverein Bachsertal laden an diesen beiden Orten anlässlich des internationalen Zugvogeltags Euro Birdwatch zum Beobachten ein.