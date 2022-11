Volleyball: Niederlagen in der NLA – Volero sammelt ganz neue Erfahrungen Wer hätte das gedacht? Nach dem 0:3 im Heimspiel gegen den Meister und Leader Neuchâtel liegen die Cupsiegerinnen in der NLA-Tabelle auf Rang 6. Für Meistertrainerin Svetlana Ilic kommt das alles nicht überraschend. Peter Weiss

Hat alle Hände voll zu tun, um ihr junges Team nach diversen Wechseln auf Schlüsselpositionen wieder nach vorne zu bringen: Volero Zürichs Cheftraineri Svetlana Ilic während eines Time-Outs. Foto: Francisco Carrascosa

Eines konnten die rund 150 Fans, die das reizvolle Duell des amtierenden Cupsiegers und einstigen Serien-Doublesiegers mit dem amtierenden Meister und aktuellen Leader Neuchâtel UC verfolgten, den Volero-Spielerinnen keinesfalls vorwerfen: dass sie nicht alles gegeben und versucht hätten, um die klare Niederlage abzuwenden. In jedem der drei Sätze ging Volero mit neuem Mut zu Beginn in Führung. Im zweiten Durchgang begegneten die Zürcherinnen, die seit der Rückkehr in die Schweiz im Frühjahr 2020 in Kloten trainieren und ihre Heimspiele austragen, ihrem Gegner komplett auf Augenhöhe. In der Schlussphase holten sie gar einen 19:23-Rückstand bis auf einen Punkt auf, bevor sie wenig später eine gute Chance zum Ausgleich vergaben und 23:25 unterlagen. Im dritten Satz schliesslich wehrten die Gastgeberinnen drei Matchbälle ab, ehe Edina Selimovics Angriff am Ende eines langen Ballwechsels zum finalen 20:25 im Aus landete. Nach den Glückwünschen an die in den entscheidenden Momenten sichereren und entschlosseneren, heuer noch unbesiegten Neuenburgerinnen bildeten die Volero-Spielerinnen einen Kreis – und lauschten während zehn Minuten den Worten ihrer Trainerin.

Volero Zürich – Neuchâtel UC 0:3 (17:25, 23:25, 20:25) Infos einblenden Ruebisbach, Kloten. – 150 Zuschauer. – Volero Zürich: Deak; Selimovic, Pejicic, Schwarz, Palma Rodriguez, Kharlova. – Libera: Engel. – Einwechslungen: Sandrk, Tisma, Mico, Partnoi.

«Ich habe in viele traurige, enttäuschte Gesichter geblickt, ein paar mit Tränen in den Augen», schildert Svetlana Ilic hernach, «auch ich bin sicher nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber auf dem Feld habe ich vieles von dem gesehen, woran wir in den letzten vier Wochen gearbeitet haben. Wir machen Fortschritte.» Namentlich die Leistung im zweiten Satz gefiel ihr. «Da hat man gesehen, wie unser Spiel auch gegen ein Topteam funktionieren kann», lobt die Volero-Trainerin. Über die ganze Partie gesehen, hätten sich Aufschlag und Annahme den Ausschlag gegeben. «Wir haben mit zu wenig Risiko und zu ungenau serviert, unsere Taktik nicht konsequent genug umgesetzt, um Neuchâtel den Spielaufbau zu erschweren», analysiert Ilic, «während wir Mühe in der Annahme hatten.» Darum hätten die Volero-Passeurinnen zu selten schnelle, kurze Pässe auf die Mitte-Position spielen können – was wiederum den Neuenburgerinnen die Aufgabe im Block erleichtert habe. «Man kann aber auch nicht sagen, dass nur die Annahme schwach war und wir deswegen verloren hätten – es war einfach überall ein bisschen zu wenig.»

Von Zeit, Arbeit und Hoffnung

So kassierte ihre Equipe im sechsten NLA-Saisonspiel bereits die vierte Niederlage – eine ungewohnte Erfahrung auch für Svetlana Ilic, die in ihren ersten beiden Zürcher Jahren mit Volero jeweils das Double aus Schweizer Meistertitel und Cup gewonnen und ihr Team 2011 zum 5. Platz in der Champions League, geführt hatte. «Ich habe die Situation auch mit Clubpräsident Stav Jacobi besprochen, wir beide sind uns gewohnt, mit Volero zu gewinnen – aber wir haben auch noch nie ein Projekt mit solch jungen Spielerinnen gemacht», sagt die 50-Jährige dazu. Sie geniesse Jacobis Vertrauen – zumal die Schwierigkeiten zu Beginn der ersten Saison nach der Rückkehr in die Nationalliga A für sie nicht unerwartet kämen. Denn auf die neue Spielzeit habe es nicht viele Wechsel im Team gegeben, wohl aber solche auf entscheidenden Positionen.

Ein sicherer Wert im ersten Meisterschafts-Duell mit ihrem ehemaligen Verein: Voleros Libera Mathilde Engel (von links), der ihre Trainerin Svetlana Ilic grosse Fortschritte attestiert, in der Annahme neben Ana Pejicic und Valeriia Kharlova. Foto: Francisco Carrascosa

Die Aussenangreiferinnen Katarina Jovic sowie Elisa Suriano und Laura Koutsogiannakis fehlten nicht nur als zuverlässige Skorerinnen, sondern auch als routinierte Leaderinnen mit ausgeprägten Annahme-Qualitäten. «Sie haben dem Team viel Stabilität gegeben, die man nicht so einfach in ein paar Spielen findet», erklärt Ilic. Die jungen Spielerinnen, allen voran die Serbin Ana Pejicic und Neuzuzug Valeriia Kharlova (Rus), die auf dieser Position zum Einsatz kommen, brauchten noch Zeit und Arbeit. «Das Potenzial ist da, sie und die Anderen sind alle motiviert, lernwillig und ziehen voll mit», fügt Ilic an. «Ich glaube an das Team und bin darum ganz sicher, dass der Erfolg kommen wird.» Bis zu den entscheidenden Playoff-Wochen im Frühjahr könnte zudem eine der bisherigen Stützen wieder zurückkehren: Laura Koutsogiannakis, die in der Woche vor dem Heimspiel gegen Neuchâtel ihr zweites Kind zur Welt brachte.

Zum Europacup nach Winterthur Infos einblenden Rund einen Monat nach dem Heimspiel gegen den Meister Neuchâtel UC steht für die Volero-Frauen ein nächster Höhepunkt im Kalender: das Rückspiel im Sechzehntelfinal des CEV-Cups. Als Schweizer Cupsieger waren die Zürcherinnen für den zweithöchsten europäischen Club-Wettbewerbs gesetzt, seit kurzem stehen nun auch ihr Gegner und die Spielorte fest. Am Mittwoch, 14. Dezember tritt Volero auswärts beim belgischen Meister Gent an, sieben Tage später steht das entscheidende Rückspiel an. Da die Klotener Sporthalle Ruebisbach, wo das Team trainiert und seine nationalen Heimspiele austrägt, einen halben Meter zu tief ist, um die entsprechenden Vorgaben des europäischen Verbands CEV zu erfüllen, müssen die Zürcherinnen ausweichen. Am Mittwoch, 21. Dezember, um 19 Uhr, treten sie jedoch nicht in der Stadt Zürich an, sondern in der Axa-Arena in Winterthur. Ihre einstige Heimspiel-Stätte, die Sporthalle Im Birch im nahen Oerlikon, stehe aufgrund der Belegung durch den Schulsport nicht zur Verfügung, während die vergleichsweise hohen Mietkosten gegen die Zürcher Saalsporthalle gesprochen hätten, verrät Luc Häring. «Die Axa-Arena ist eine neue, schöne Halle, die uns alles bietet, was wir brauchen», erklärt Voleros Teammanager und Event-Verantwortlicher. «Unsere Spielerinnen und der ganze Staff haben sie vom gewonnenen Cupfinal im März her noch in bester Erinnerung.» Das Zürcher Gastspiel in Winterthur soll keine eine einmalige Angelegenheit bleiben: Setzt sich Volero gegen Gent durch, wird das Team von Cheftrainerin Svetlana Ilic auch in den nächsten Europacup-Runden in der Axa-Arena antreten. «Zum Glück haben wir gemeinsam mit den Hallenbetreibern für alle möglichen Matchdaten Termine gefunden, an denen wir den Handballern von Pfadi Winterthur und den Unihockeyanern vom HC Rychenberg nicht in die Quere kommen», führt Häring aus. (pew)

