Volleyball: Kampf um Aufstiegschance – Volero Züri Unterland legt vor Gericht nach Der Rechtsstreit des ambitionierten Frauen-NLB-Clubs und sechs seiner Spielerinnen mit Swiss Volley geht in die zweite Runde. Die Zürcher kämpfen nun gerichtlich gegen den Saisonabbruch. Peter Weiss

Leidenschaftlich als Trainer, engagiert als Gesuchsteller vor Gericht: Vassilios Koutsogiannakis (rechts) neben Thomas Schmidli, mit dem er bis vor zwei Jahren das Traineramt des Frauen-NLB-Teams teilte – und aktuell das Präsidium des VBC Züri Unterland. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Noch hat das Regionalgericht Bern-Mittelland nicht über das erste Gesuch der Volero Zürich AG, des VBC Züri Unterland und sechs Spielerinnen des gemeinsamen Frauen-NLB-Teams Volero Züri Unterland entschieden – da bekommt es schon wieder Post von ihnen. Ende Januar hatten sie das Gericht am Sitz des nationalen Verbands ersucht, Swiss Volley dazu zu verpflichten, den im Dezember 2020 beschlossenen Verzicht auf sportliche Auf- und Abstiege in den nationalen Ligen rückgängig zu machen. Einen Entscheid darüber haben die Berner Richterinnen und Richter bis heute noch nicht gefällt. Dafür haben sie nun ein zweites, 30 Seiten starkes Gesuch zu beurteilen. Darin beantragen die Zürcher dem Gericht, Swiss Volley zu verpflichten, den am 27. Februar kommunizierten Abbruch der Meisterschaft in der Nationalliga B (NLB) zurückzunehmen.