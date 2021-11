Volleyball: Sieg im Spitzenspiel – Volero Zürich hängt die Konkurrenz ab Das ambitionierte Frauen-Profiteam zieht an der Spitze der Nationalliga B alleine seine Kreise. Selbst das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Luzern gewann es in der Klotener Ruebisbachhalle 3:0. Peter Weiss

Das stabile Fundament für den variantenreichen Spielaufbau: Volero Zürichs Annahme-Abteilung mit Libera Mathilde Engel (von links) sowie den Aussenangreiferinnen Elisa Suriano und Katarina Jovic. Foto: Sibylle Meier

Einzig zu Beginn des dritten Satzes schien es, als könnte die makellose Bilanz des überlegenen Nationalliga-B-Leaders zumindest ein bisschen in Gefahr geraten. Auf einen Fehler im ersten Ballwechsel liessen die Zürcherinnen, die seit der vergangenen Saison in der Klotener Ruebisbachhalle trainieren und ihre Heimspiele austragen, vor den Augen ihrer staunenden Fans weitere Unkonzentriertheiten folgen. 5:1 führte ihr erster Verfolgers Volley Luzern bald. Die Innerschweizerinnen, die nun ihrerseits ihre Fehlerquote merklich senkten, blieben dran und legten bis zum 11:7 vor. Sollten die wackeren Gäste, die schon zuvor um jeden Ball gekämpft, jeden Punktgewinn frenetisch bejubelt und nie aufgegeben hatten, dem haushohen Favoriten tatsächlich in dessen zehntem Saisonspiel den ersten Satzverlust zufügen?