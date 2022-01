Volleyball: Sieg im Cup-Achtelfinal – Volero Zürich überspringt die erste echte Hürde Ein unterklassiges Team tritt nicht alle Tage als Favorit im Cup an. Mit dem 3:1 über das NLA-Schlusslicht Toggenburg meisterte das hochkarätig besetzte Volero-Ensemble die besondere Aufgabe. Peter Weiss

Haben allen Grund zum Jubeln: Die erfahrenen Teamstützen Katarina Jovic (von links), Maja Sandrk und Laura Koutsogiannakis ziehen mit Volero in den Viertelfinal des Schweizer Cups ein. Foto: Francisco Carrascosa

Am Ende eines packenden Cupfights mit langen, umkämpften Ballwechseln, spektakulären Aufschlägen, Angriffs- und Blockaktionen sind auf beiden Netzseiten in der Klotener Sporthalle Ruebisbach entspannt lächelnde, freudestrahlende Gesichter zu sehen. Die Toggenburgerinnen wenden sich ihren vielen mitgereisten Fans zu und bedanken sich für deren lautstarken Support. Sie scheinen zufrieden damit, ihren Gegnerinnen einen Satz abgeluchst und ihnen lange Paroli geboten zu haben – ganz in der Manier eines Underdogs, der sich damit begnügt, einen übermächtigen Kontrahenten mit einer mutigen Leistung zu ärgern. Tatsächlich waren die Oberklassigen, die heuer erst eine NLA-Partie gewonnen haben, alles andere als favorisiert in der Heim-Halle des NLB-Leaders angetreten. Und Volero lief nicht nur mit dem breiten Selbstbewusstsein aus 16 Meisterschafts-Spielen mit nur einem Satzverlust auf, sondern auch mit einem Klasse-Kader, in dem sich Nationalspielerinnen aus den Topnationen Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina tummeln. Volley Toggenburg hielt mit lediglich zwei Ausländerinnen und seinen jungen Schweizerinnen dagegen. Die verkehrte Cup-Welt offenbarte sich auch während der Partie.

Match-Telegramm Infos einblenden Volero Zürich – Volley Toggenburg 3:1 (25:22, 17:25, 25:12, 25:17) Ruebisbach, Kloten. – 120 Zuschauer. – SR Rüegg/Schemeth. – Volero Zürich: Tisma; Jovic, Suriano, Koutsogiannakis, Sandrk, Selimovic. – Libera: Engel. – Einwechslungen: Deak, Ammirati, Pejicic.

Denn nach dem am Ende umkämpften, aber 25:22 gewonnenen ersten Satz liess die Konzentration der Gastgeberinnen nach. «Da haben wir es zu leicht genommen und dann grossen Mist gespielt», schilderte Katarina Jovic. Voleros serbische Internationale, die im ersten Durchgang mit ihren wuchtigen und dennoch präzise platzierten Angriffen und Aufschlägen in Serie gepunktet hatte, musste nun mitansehen, wie ihren Mitspielerinnen in der Annahme Fehler um Fehler unterlief. Während die Toggenburgerinnen über sich hinauszuwachsen schienen, brachten die Zürcherinnen phasenweise kaum einen geordneten Spielaufbau zustande. Volero-Cheftrainerin Svetlana Ilic versuchte mit klaren Ansagen sowie je zwei Time-Outs und Wechseln gegenzusteuern – den 17:25-Satzverlust konnte aber auch sie nicht mehr verhindern.

Die junge Teamleaderin

Doch es kam, wie so oft in einer Cup-Partie: Der wankende Favorit besinnt sich auf seine Stärken, ruft wieder deutlich grössere Teile seines Potenzials ab, und zeigt dem wackeren Herausforderer die Grenzen auf. So steigerte sich Volero in allen Bereichen. Die Aufschlag-Annahme wurde nun gar so stabil, dass die serbische Nachwuchs-Nationalspielerin Andrea Tisma oft auch kurze, schnelle Pässe auf die Mittelblockerinnen spielen konnte. Vor allem die athletische Kroatin Maja Sandrk, die auch mit ihrem Service für Gefahr sorgte, nutzte dies zu mehreren Punkten. Der dritte Satz ging so überdeutlich 25:12 an Volero. Nach dem Seitenwechsel hielten die Toggenburgerinnen bis zum 15:15 mit – und liessen das Heimteam danach auf 25:17 davonziehen.

Häufig angespielt, wenn es besonders darauf ankommt: Katarina Jovic im Netzduell mit dem Toggenburger Doppelblock. Foto: Francisco Carrascosa

In den entscheidenden Momenten hatte Tisma besonders häufig Katarina Jovic angespielt. Und die 1,91 Meter grosse Angreiferin, die in dieser Partie die Diagonal-Position einnahm, schloss die Aktionen makellos und meist mit einem direkten Punktgewinn ab. «Es gehört zu meiner Rolle, dass ich die Bälle bekomme, wenn es eng wird», kommentierte Jovic. «Laura Koutsogiannakis und ich versuchen, als Team-Leaderinnen die Jungen zu unterstützen.» Obwohl sie selbst heute gerade einmal 22 Jahre zählt, übernehme sie diese Aufgabe gerne. Auch wegen der damit verbundenen Herausforderung sei sie 2020 von Volero Le Cannet zum damals neugebildeten Volero Züri Unterland gekommen. Zudem sprachen die Aussicht auf mehr Einsatzzeit und das Vertrauen in Svetlana Ilic (»sie ist eine der besten Trainerinnen, besonders für uns junge Spielerinnen») sprachen für ihren Wechsel in der Schweiz – ebenso wie die Ambitionen Voleros.

Die gelungene Reaktion

Neben dem Aufstieg in die Nationalliga A soll das Team des engagierten Präsidenten und Machers Stav Jacobi, der derzeit in Frankreich weilt, heuer schliesslich auch den Cupfinal erreichen. Natürlich hätten ihre Spielerinnen deswegen Druck verspürt und seien nervös geworden, räumte Cheftrainerin Svetlana Ilic ein. «Eine Mannschaft aus der NLA fordert mehr von uns, als wir es in unserer Liga gewohnt sind», befand sie. «Darum sind solche Spiele so wichtig – und diese Partie war die Beste, um Fortschritte zu erzielen.» Gerade aus dem verlorenen zweiten Satz lasse sich einiges lernen.

Erfolgreiche Intervention: Volero-Trainerin Svetlana Ilic findet vor dem dritten Satz die richtigen Worte, um Andrea Tisma, Maja Sandrk, Katarina Jovic und ihre Mitspielerinnen wieder auf die Siegesstrasse zu führen. Foto: Francisco Carrascosa

Dass sich der Schaden aus dem «Moment der Unachtsamkeit» (Ilic) in Grenzen hielt und es bei dem einen Satzverlust blieb, erklärte die Trainerin mit der veränderten Einstellung. «Wir wollten mit dem eigenen Service mehr riskieren und in jedem einzelnen Punkt aggressiver agieren – so haben wir wieder in unseren Rhythmus gefunden und Toggenburg stärker unter Druck gesetzt.» Die erfolgreiche Reaktion stärke die Moral ihrer jungen Spielerinnen im Hinblick auf die nächsten, grossen Aufgaben.

Noch ein Cup-Match Infos einblenden Bevor Volero Zürich in der Klotener Sporthalle Ruebisbach, wo das Team seit dem Sommer 2020 trainiert und seine Heimspiele austrägt, am Sonntagabend den NLA-Letzten Toggenburg aus dem Schweizer Cup warf, war eine weitere Achtelfinal-Partie über das Ruebisbach-Parkett gegangen. Das zweite Frauen-Team des VBC Züri Unterland empfing den aktuellen NLA-Tabellenzweiten Sm’Aesch Pfeffingen. Zweitligist Züri Unterland, der in der 6. Runde den Erstligisten Riehen 3:2 besiegt hatte, unterlag dem haushohen Favoriten 0:3. «Im zweiten Satz haben wir lange geführt, durch zwei, drei dumme Fehler am Ende aber verloren», kommentierte Vassilios Koutsogiannakis. Der Präsident des VCB Züri Unterland trainiert die 2.-Liga-Equipe, die zum Grossteil aus den Spielerinnen des ehemaligen NLB-Teams des Unterländer Vereins besteht, gemeinsam mit Philipp Häring und Tim Gelmi. Der Ärger über die verpasste Chance auf einen Satzgewinn hielt sich bei ihm jedoch in Grenzen. «Wir haben gut gespielt, vor allem in der Verteidigung, dazu mutig und aggressiv angegriffen», lobte Koutsogiannakis «vor der grossen Kulisse gegen einen solch starken Gegner anzutreten, war ein super Erlebnis für alle.» In der laufenden 2.-Liga-Meisterschaft ist es indes sein Team, das stets die Favoritenrolle einnimmt. In den ersten neun Saisonspielen haben die Unterländerinnen keinen einzigen Satz verloren. (pew)

