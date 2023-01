19 Filialen im Unterland betroffen – Volg macht Stromsparaktion, aber Bund durchkreuzt die Pläne Zahlreiche Volg-Filialen schliessen schon um 18.30 Uhr. Die Landi Züri Unterland verkauft es zunächst als Stromsparmassnahme – dumm nur, dass Bern schon Entwarnung gab. Christian Wüthrich

An der Eingangstür beim Volg in Nürensdorf hängt der mittlerweile leicht angepasste Hinweis auf die «saisonalen Öffnungszeiten» mit einem vorgezogenen Ladenschluss. Foto: Christian Wüthrich

Wer möglichst in der Nähe einkaufen will, findet in fast jedem Dorf einen Volg. Die Ladenkette betreibt im Zürcher Unterland das dichteste Filialnetz aller Detailhändler. Zum Jahresbeginn überrascht Volg aber mit einer Aktion, die für die Kundschaft spürbare Konsequenzen hat. Gleich reihenweise schliesst der Detaillist seine Läden deutlich früher als normal und nennt es «saisonale Ladenöffnungszeiten». So zum Beispiel in Nürensdorf. Auf einem Plakat in der Filiale zielt in der Mitte des Werbeplakats ein gelber Blitz auf die neue Schliessungszeit: 18.30 Uhr. Normalerweise hat der Volg-Laden bis 20 Uhr geöffnet.