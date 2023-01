Überfälle im Unterland – Volg-Räuber lässt Prozess zweimal platzen Zahlreiche Dorfläden hat ein Räuber überfallen, darunter auch Filialen im Unterland. Nach einem Hin und Her akzeptiert er das Urteil des Bezirksgerichts. Thomas Mathis

Mit diesem Foto suchte die Kantonspolizei nach dem Täter. Foto: Kantonspolizei Zürich

Acht Dorfläden hat das Duo überfallen – und zwar mit einer Ausnahme immer an einem Samstagmorgen in aller Frühe. Der Mann bedrohte vermummt das Personal mit einer Pistolenattrappe, seine damalige Partnerin lenkte das Fluchtfahrzeug. Die Serie begann im Oktober 2018 und dauerte bis zur Verhaftung im März 2019. Der erste Tatort war die Volg-Filiale in Buus im Kanton Baselland. Es blieb beim Versuch, weil die bedrohte Mitarbeiterin durch einen Nebenausgang entkommen konnte.