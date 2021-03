Sek Bülach vertagt Kreditentscheid – Volk wird über den Planungskredit Hinterbirch entscheiden

Die Kreisgemeindeversammmlung der Sekundarschule Bülach hat am Donnerstag per Ordnungsantrag entschieden, dass der Planungskredit für den Ausbau des Schulhauses Hinterbirch an die Urne kommt.