Tipps für Sommerferien am Mittelmeer – Volles Programm von Kroatien bis Malta Hier geht man nicht einfach nur baden: Sieben Highlights an bekannten und weniger bekannten Destinationen zwischen Stiefel und Balkan. Brigitte Jurczyk

Eine Bucht der Insel Mljet, Dalmatien. Foto: Getty Images

Was für ein Glück: Endlich sehen wir das Meer wieder. Die meisten Länder zwischen Slowenien und Malta sind ohne grössere Einschränkungen wieder bereisbar – der Badesommer darf kommen. Aber es gibt noch mehr als nur Meer: jede Menge Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten hinter den Stränden der Adria und des Ionischen Meeres.

Italien: Florenz des Südens

Teile des Duomo dell'Assunta in Lecce, Salento. Foto: Getty Images

Apulien, der Landstrich am Stiefelabsatz, ist touristisch erst vor 20 Jahren aus dem Dornröschenschlaf geküsst worden. Heute gehören die Trullidörfer mit den ungewöhnlichen Runddächern zum festen Programm jeder Süditalienreise. Aber in erster Linie ziehen Apuliens lange, feine Sandstrände Sonnenhungrige an.