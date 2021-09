Dritte Bauetappe beginnt – Vollsperrung der Bachsertalstrasse in Bachs für motorisierten Verkehr Vom 7. Oktober bis Ende November gilt in Bachs ein neues Verkehrsregime. Wer motorisiert unterwegs ist, muss baustellenbedingt grössere Umwege fahren.

Auf der Bachsertalstrasse wird noch bis Ende November gebaut. Themenbild: Urs Jaudas

Das kantonale Tiefbauamt erneuert seit Anfang April auf der Bachsertalstrasse den Fahrbahn- und Trottoirbelag, die Randsteine sowie Teile der Entwässerungsleitungen und der Beleuchtung. Und zwar im Abschnitt zwischen Weierbach und der Kreuzung Dorfstrasse/Rotzengrundstrasse. Die Gemeinde Bachs und die EKZ nutzen diese Arbeiten, um gleich auch noch ihre Wasserleitung und die Netzanlagen auszubauen. Für diese Arbeiten ist die Bachsertalstrasse im jeweiligen Baubereich für den Verkehr gesperrt.

Die Arbeiten erfolgen in drei Phasen. Und ab dem 7. Oktober steht die letzte Bauphase an. Sie dauert bis am 30. November 2021. Die Verkehrsführung wird entsprechend angepasst. Das heisst: Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt neu über Weiach und Stadel. Der Schwerverkehr wird grossräumig über Glattfelden und Hochfelden umgeleitet. Die Bachsertalstrasse und die Dorfstrasse sind bis zum Baubereich in beide Richtungen befahrbar.

Kaum Einschränkungen für Velo- und Fussverkehr

Der bestehende Veloweg entlang der Bachsertalstrasse ist von den Bauarbeiten nicht

tangiert und bleibt offen. Für die Fussgänger ist mit kleineren Behinderungen zu rechnen, allfällige Umleitungen sind vor Ort signalisiert.

Die Buslinie 535 bleibt weiterhin angepasst. Infolge der Bauarbeiten am Knoten

Bachsertalstrasse-Dorfstrasse sind die Bushaltestellen Neu Bachs und Milchhütte

aufgehoben und die provisorische Wendeschlaufe bei der Schmitten und Mulflerstrasse

bleibt eingerichtet.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.