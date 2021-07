Ab Donnerstag für vier Tage – Vollsperrung der Glattalstrasse in Niederhasli Für vier Tage wird der Verkehr in Niederhasli nicht wie gewohnt fliessen. Denn: Die Glattalstrasse wird saniert.

Die Glattalstrasse in Niederhasli erhält nun noch einen neuen Belag. Symbolfoto: Urs Jaudas

Seit Ende Juni 2021 erneuert das kantonale Tiefbauamt die Glattalstrasse in Niederhasli. Und zwar im Abschnitt von der Kreuzung Glattal-/Rümlangerstrasse bis zur Einmündung Leberbäumlistrasse. Gearbeitet wird dabei am Fahrbahn-, am Rad- und Gehwegbelag sowie an den Randsteinen. Bislang schreiten die Bauarbeiten wie geplant voran, heisst es in einer Mitteilung des Amtes.

Für die abschliessenden Belagsarbeiten wird nun noch das Einbahnregime aufgehoben, und der betroffene Bauabschnitt muss aus Gründen der Einbauqualität des Belags sowie der Verkehrs- und Arbeitssicherheit komplett gesperrt werden. Diese Vollsperrung beginnt am Donnerstag, 22. Juli, um 5 Uhr und dauert voraussichtlich bis am Montag, 26. Juli, um 5 Uhr. Die Belagsarbeiten benötigen trockene Witterung. Bei zu nassem Wetter kann es deshalb zu Verzögerungen und damit zu einer Verlängerung der Sperrung kommen.

Umleitungen für Fussgänger, Velos und den motorisierten Individualverkehr sind signalisiert. Die Erreichbarkeit der Gewerbeliegenschaften Glattalstrasse 12/14 ist während der Vollsperrung mit Einschränkungen nur rückwärtig über die Landwirtschaftsstrassen möglich. Die Buslinien verkehren wie gewohnt.

red

