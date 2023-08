Neerach – Vollsperrung der Hochfelderstrasse Vom 17. bis zum 19. August ist die Hochfelderstrasse in Neerach während der Bauarbeiten nicht befahrbar. Für Anwohnende sind Ersatzparkplätze verfügbar. Astrit Abazi

Am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. August 2023, ist der Einbau der neuen Asphalttragschicht in und der Einbau des neuen Deckbelags in der Hochfelderstrasse geplant. Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss die Strasse für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Betroffen davon ist der Abschnitt von der Hochfelderstrasse 1 bis 21 sowie Zürcherstrasse 1.

Die Zu- und Wegfahrt mit dem Auto von den Vorplätzen und Tiefgaragen in den betroffenen Abschnitten ist während der Arbeiten nicht möglich. Zu Fuss ist der Zugang zu den Liegenschaften mit Behinderungen gewährleistet. Die betroffenen Anwohner können bei Bedarf ihr Fahrzeug auf den ausgewiesenen Ersatzparkplatz beim Installationsplatz sowie entlang der Landwirtschaftswege Richtung Pumpwerk und Dorfwiesen abstellen.

Es ist nur das Parkieren auf den ausgewiesenen Flächen gestattet. Das Zufahrtsverbot Richtung Schützenhaus wird während der Bauarbeiten aufgehoben. Der Ersatzparkplatz am Installationsplatz wird ab Montag, 21. August 2023, wieder aufgehoben. Die temporären Parkverbote Hochfelderstrasse, Dorfwiesenstrasse und Riblistrasse bleiben sowohl für den Belagseinbau als auch für die Nacharbeiten Deckbelag allerdings weiterhin bestehen.

