Rümlang – Vollsperrung der Riedmattstrasse für ein Wochenende Es fehlt noch der Deckbelag zur vollständigen Sanierung der Riedmattstrasse in Rümlang. Bald wird er eingebaut, doch dafür wird die Strasse gesperrt.

Die Tiefbauarbeiten an der Riedmattstrasse im Abschnitt zwischen dem Kreisel Riedmatt-/Oberglatterstrasse und der Riedgrabenstrasse sind weit fortgeschritten. So heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde Oberglatt. Für den abschliessenden Einbau des Deckbelags muss der betroffene Abschnitt aus Gründen der Effizienz, der Einbauqualität des Belags sowie der Arbeitssicherheit für den Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr und dauert bis Montag, 17. Juli 2023, um 5 Uhr.

red

