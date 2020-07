Bauarbeiten in Opfikon – Vollsperrung der Schaffhauserstrasse Wegen Belagsarbeiten muss ein Teil der Schaffhauserstrasse in Opfikon am nächsten Wochenende vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. red

Wegen Belagsarbeiten kommt es auf der Schaffhauserstrasse in Opfikon zu Strassensperrungen und Umleitungen. Archivfoto: Michael Trost

Die Strassenbauarbeiten an der Schaffhauserstrasse im Abschnitt zwischen der Stadtgrenze Zürich bis zur SBB-Brücke wurden letztes Jahr weitgehend fertiggestellt. Nun folgt noch der Einbau der obersten Belagsschicht sowie der barrierenfreie Ausbau der beiden Haltestellen «Glattbrugg, Frohbühlstrasse» und die dazwischen liegende Mittelinsel.

Für den Einbau des Deckbelags muss der betroffene Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 17. Juli, 20 Uhr, und dauert bis Montag, 20. Juli, 5 Uhr. Der Einbau des Belags erfordert trockenes und genügend warmes Wetter. Bei schlechter Witterung verschieben sich die Arbeiten auf das Wochenende von 24. bis 27. Juli.

Die Liegenschaften an der Industriestrasse und der Frohdörflistrasse können via Stiglen-/Frohbühlstrasse erreicht werden. Es gilt aber ein Lastwagenverbot. Der motorisierte Individualverkehr in Richtung Flughafen/Glattbrugg wird grossräumig via Glatttalstrasse, Birchstrasse und Rohrstrasse umgeleitet. Die Umleitung des Verkehrs Richtung Zürich erfolgt über die Oberhauserstrasse, Talackerstrasse und Thurgauerstrasse. Auch für den Veloverkehr ist eine lokale Umleitung signalisiert. Die Buslinien 768 und N17 werden nicht umgeleitet. Die Haltestelle «Glattbrugg, Frohbühlstrasse» wird verschoben.

Im Anschluss an die Vollsperrung beginnen die Bauarbeiten für die Bushaltestellen und die Mittelinsel. Sie dauern voraussichtlich bis zum 21. August.