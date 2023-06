Glattfelden – Vollsperrung der Weiacherstrasse an zwei Wochenenden Bei der Brückensanierung in Glattfelden zeichnet sich doch noch ein Ende ab. Ab August soll der Verkehr wieder zweispurig rollen können.

Seit Ende Januar 2022 erneuert das kantonale Tiefbauamt auf der Weiacherstrasse die Strassenbrücke, welche die SBB-Doppelspur der Linie 770 Glattfelden–Eglisau überquert und zum Kreisel Chrüzstrasse führt.

Der gesamte Brückenüberbau wird in Etappen ersetzt. Für das Betonieren und das Aushärten des Betons der vierten Bauetappe muss die Brücke an zwei Wochenenden für sämtlichen Verkehr gesperrt werden.

Die erste Vollsperrung beginnt am Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr, und dauert bis Montag, 19. Juni, 5 Uhr.

Die zweite Vollsperrung dauert vom Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, bis am Montag, 3. Juli, 5 Uhr.

Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt über Neerach und Höri. Dies teilt das Tiefbauamt aktuell mit.

Die ostseitigen Zufahrten zum Bahnhof Glattfelden und zu den Kiesgruben sind gewährleistet. Die Ein- und Ausfahrt Glattfelden-Ost ist gesperrt. Der Fuss- und Veloverkehr ist von der Vollsperrung nicht betroffen. Er wird weiterhin über die provisorische Passerelle geführt. Die Postautos werden den Bahnhof Glattfelden via Stationsweg auf der Westseite des Bahnhofs bedienen. Vom provisorischen Buswendeplatz bis zum Bahnhof gibt es einen signalisierten Fussweg.

Im August 2023 sollten die Arbeiten am Brückenüberbau so weit fertig sein, dass die Lichtsignalanlage abgebaut und der Verkehr wieder zweispurig über die Brücke fahren kann.

Die Projektierung für den Ersatz des kompletten Unterbaus ist in vollem Gang. Es müssen sämtliche Stützen und Fundamente ersetzt werden. Möglicherweise sind für einzelne Arbeitsschritte weitere Wochenendsperrungen erforderlich. Sollte dies der Fall sein, werden die Verantwortlichen entsprechend informieren.

red

