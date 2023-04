Belagsarbeiten – Vollsperrung in Winkel Ende April kommt es zu einer dreitägigen Strassensperrung im Ortszentrum. Grund sind Belagsarbeiten. Daniela Schenker



Die Arbeiten an der Dorf- und Hungerbüelstrasse in Winkel kommen in die Endphase. Die noch ausstehenden Deckbelagsarbeiten sind in den Frühlingsferien geplant. Dafür muss die Fahrbahn aus Qualitätsgründen für den motorisierten Verkehr im Abschnitt Dorfstrasse 2 bis Hungerbüelstrasse 7 gesperrt werden. Für Fussgänger bleiben die Gehwege offen, es ist aber mit Behinderungen zu rechnen.

Die Vollsperrung findet von Mittwoch, 26. April, 8 Uhr, bis Freitag, 28. April, 12 Uhr, statt. Während der Vollsperrung werden entsprechende Umleitungen und Signalisationen eingerichtet. Der Einbau der Beläge ist witterungsabhängig. Bei schlechtem Wetter müssen die Belagseinbauten verschoben werden. Als Ersatztermin für die Vollsperrung ist die Zeit von Mittwoch, 3. Mai, bis Freitag, 5. Mai, vorgesehen.

Der Busbetrieb kann während der Arbeiten nur reduziert aufrechterhalten werden. Die Haltestellen Oberdorf, Bühlhof und Oberrüti werden dann nicht bedient. Für die Haltestelle Seebüel wird eine Ersatzhaltestelle in der Seebnerstrasse bei der Postautogarage eingerichtet. Die Linie 530 hält an der Haltestelle Winkel Zentrum nicht am gewohnten Ort, sondern gegenüber.

