Erschwerte Verkehrsbedingungen – Vollsperrung wegen Strassenarbeiten in Schöfflisdorf Ab dem 31. August wird die Schulstrasse in Schöfflisdorf saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November dauern.

Ab dem 31. August wird der Zugang zur Schulstrasse von der Wehntalerstrasse für rund drei Monate nicht möglich sein. Archivfoto: Sibylle Meier

Wer bisher mit dem Auto durch die Schulstrasse in Schöfflisdorf gefahren ist, wird ab dem 31. August zwischenzeitlich einen Umweg ins Nachbardorf nehmen müssen. Bis Ende November wird die Schulstrasse saniert und ist während der gesamten Sanierungsarbeiten sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fussgängerinnen und Fussgänger gesperrt. Ausgenommen davon sind Zubringer, diese kommen von der Seite des Chileweg in die Schulstrasse. Die Einfahrt von der Wehntalerstrasse ist dagegen vollkommen gesperrt.

Der Fussverkehr, wie beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die zum Schulhaus Rietli wollen, wird über den Kronenweg in Oberweningen umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen dagegen via Berg-, Dorfreben- und Mooswisenstrasse fahren. Die Anfahrt über den Chileweg ist für Anwohnerinnen und Anwohner mit Behinderungen gewährleistet. Der Zugang zu den Liegenschaften ist für den Fussverkehr jederzeit möglich. Die Entsorgungsstelle der Gemeinde Oberweningen ist während der Arbeiten geschlossen, als Alternative steht die Firma H. + M. Mahr AG an der Surbgasse 1 in Schöfflisdorf zur Verfügung.

Die Sanierungsarbeiten betreffen den Fahrbahnbelag, Randsteine sowie die Strassenbeleuchtung. Während dieser Arbeiten wird die Gemende Oberweningen eine Wasserleitung ersetzen und das Fernwärmenetz erweitern. Für die abschliessenden Belagsarbeiten wird die gesamte Strecke für einige Tage komplett gesperrt.

red