Volvo EM90 – Elektrischer Luxusvan für China Mit einem «skandinavischen Wohnzimmer auf Rädern» wollen die Schweden im Reich der Mitte punkten. Dave Schneider

Von Volvos Luxusvan EM90 gibt es bisher nur ein Bild aus der Vogelperspektive. Foto: Volvo

Geräumige Vans, sogenannte Grossraumlimousinen, sind wieder im Kommen. Diese einst sehr populäre Karosserieform wurde zwischenzeitlich vom SUV-Boom verdrängt. Doch besonders im riesigen Automarkt China ist Platz gleichbedeutend mit Prestige – und was in China gefragt ist, wird von den Autoherstellern gebaut.

In erster Linie sind es die Hochpreishersteller, die dem Van zum Comeback verhelfen. Audi hat mit der Studie Urbansphere bereits 2022 angekündigt, dass man künftig einen luxuriösen Van anbieten will, zumindest in China. Lexus hat kürzlich mit dem riesigen LM überrascht – dieses Modell wird es auch bei uns geben. Und nun hat auch Volvo bekannt gegeben, dass man mit dem EM90 in diesen Markt einsteigen will.

Riesenakku und Allradantrieb

Ein Teaser-Video zeigt den EM90 zwar nur kurz aus der Vogelperspektive, doch es ist klar: Die neue Baureihe wird ein grosser, luxuriöser Van, ein «skandinavisches Wohnzimmer auf Rädern», wie der Hersteller meint. Technische Details sind keine bekannt, doch die Basis dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit der Zeekr 009 liefern – die Marke Zeekr gehört wie Volvo zum chinesischen Autogiganten Geely.

Der 009 ist 5,21 Meter lang, bietet bis sieben Sitze auf drei Reihen und wird elektrisch über alle vier Räder mit bis zu 398 kW/541 PS angetrieben. Es stehen zwei riesigen Akkus mit 116 oder 140 kWh Kapazität zur Wahl, die für eine Reichweite bis 820 Kilometer reichen sollen, allerdings nach dem weniger strengen chinesischen CLTC-Normzyklus. Diese Spezifikationen würden gut zum Volvo EM90 passen, doch bestätigt ist noch nichts. Bekannt ist: Der neue Luxusvan wird am 12. November vorgestellt und kann ab dann bestellt werden – vorerst aber nur in China.

Die technische Basis dürfte der 5,12 Meter lange Zeekr 009 liefern, der wie Volvo aus dem Geely-Konzern stammt. Foto: Zeekr

