Simone Biles schockt Olympia – Vom eigenen Kopf gebremst Nach ihrer Aufgabe im Teamfinal spricht die 24-jährige US-Starturnerin offen über ihre psychischen Probleme und löst damit eine Debatte über Druck aus. David Wiederkehr

«Ich habe mir selbst nicht mehr vertraut»: Simone Biles stand nach ihrem Forfait öffentlich zu ihren psychischen Problemen. Foto: Loic Venance (AFP)

Wunderfrau. Kraftpaket. Powerwoman. Das Bild hatte sich festgesetzt: Simone Biles ist nicht nur unschlagbar, sie trotz auch allen Widerständen. Gerade sie, die so viel erlebt hat in ihrem Leben.

Die schwere Kindheit, das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter. Die Benachteiligungen, die sie als afroamerikanisches Mädchen zu erleben hatte in einem Sport, der grösstenteils weiss geprägt ist. Oder die sie als kleingewachsene Sprungfeder erfuhr in einem Sport, der Eleganz belohnt. Den Missbrauch durch Larry Nassar, diesen Unmenschen, der sich an Hunderten Turnerinnen vergriff und dabei geduldet und gedeckt wurde von einem System, das nichts gibt auf die Gefühle dieser jungen Frauen.