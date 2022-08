10 Jahre Frau Gerolds Garten – Vom Food-Truck-Park zum Touri-Magnet: «Ziel war nie, einen Insider-Ort zu schaffen» Mitgründerin Katja Weber hat im Kreis 5 einen stadtbekannten Begegnungsort geschaffen. Wie die Idee entstand, warum Banker mitbauten – und warum sie einen Zungenbrecher als Namen wählte. Claudia Schmid

Weit über die Stadtgrenzen bekannt: Frau Gerolds Garten feiert seinen 10. Geburtstag. Foto: Urs Jaudas

Der Garten von Frau Gerolds Garten am Fusse des Prime Tower ist in sommerlicher Bestform. Es gedeihen Malven, Kapuzinerkresse, Studentenblumen und Grünkohl. Alles, was bepflanzt werden kann, ist hier bepflanzt – selbst ausrangierte WC-Schüsseln oder ein ausrangierter Citroën 2CV. Die Kräuter, die hier wachsen, landen später in den Salaten, die hier täglich im Selbstbedienungsrestaurant angeboten werden.