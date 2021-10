Reitturnier in Buchs – Vom Hausherr bis zur Lokalmatadorin sind alle zufrieden Am Hallenturnier im Pferdesportstall Sigg AG in Buchs war Alexandra Grossenbacher aus Dielsdorf in verschiedenen Prüfungen erfolgreich. Karin Omran-Marty

Andrea Grossenbacher hatte einen guten Auftritt in Buchs, musste mit Cali de Bergeries aber auch einen Abwurf wegstecken. Foto: kom

Es herrschte eine gelöste Stimmung am Hallenturnier in Buchs. Die Teilnehmenden lobten die Veranstaltung und waren sichtlich erleichtert, dass sie ihrem Sport ohne Auflagen nachkommen konnten. Entsprechend zufrieden äusserte sich OK-Präsident und Hausherr Ruedi Angliker: «Die Bedingungen waren gut und die Resonanz der Reiterinnen und Reiter durchwegs positiv.» Zwar entsprach das Nennergebnis nicht jenem der Austragungen vor der Corona-Pandemie. Doch in Anbetracht dessen, dass das OK bis wenige Wochen vor dem Turnier nicht gewusst hatte, ob das Turnier ohne Corona-Auflagen überhaupt durchgeführt werden darf, wollte Angliker nicht klagen. «Vor zwei Wochen hatten wir in einigen Prüfungen knapp 20 Anmeldungen», erzählt er. Am Turnierwochenende waren dann die einzelnen Wettbewerbe mit 45 bis 60 Paaren doch noch recht gut gebucht.