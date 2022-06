Das klaut die Region – Vom iPhone bis zum abgelaufenen Lebensmittel Die Zahl der Diebstähle geht zwar konstant zurück, dennoch ist es weiterhin die meistbegangene Straftat in der Region. Besonders häufig sind Ladendiebstähle. Flavio Zwahlen

2021 wurden im Unterland 546 Ladendiebstähle verzeichnet. Symbolbild: Archiv

Das Verkaufspersonal war einen kurzen Moment unaufmerksam, und schon war es passiert. Ein 26-jähriger Tunesier packte diverse Kleidungsstücke in seinen Rucksack und verliess den Laden am Flughafen Zürich, ohne die Waren zu bezahlen. Der Diebstahl wurde dann aber doch noch bemerkt, was dem jungen Mann eine Anzeige bescherte. Per Strafbefehl wurde er später zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Eine Geldstrafe kam nicht infrage, weil der Tunesier nicht über ein ausreichendes Einkommen verfügte. Zudem war er einschlägig vorbestraft, weshalb die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland davon ausgegangen ist, dass eine Geldstrafe keine ausreichende Wirkung zeigen würde.