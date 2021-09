Skulpturenpark in Steinmaur – Vom Paradies zum Messie-Areal und wieder zurück Das Paradiesgärtli in Steinmaur hatte zwischenzeitlich nicht mehr viel mit einem Paradies zu tun. Nun soll der Ort der Kunst und Begegnung wiederbelebt werden. Ruth Hafner Dackerman

Mirjam Sennhauser Müller im Paradiesgärtli in Steinmaur. Sie will das Areal wieder auf Vordermann bringen. Foto: Raisa Durandi

Der Name sagt es schon. Tiefer Friede herrscht auf dem weitläufigen Areal des Paradiesgärtlis mit dem verwunschenen alten Wohnhaus, dem dazugehörenden Grotto und den verschiedenen Skulpturen. In den letzten Jahren war das allerdings nicht immer so. Das kleine Haus wurde immer mehr vernachlässigt, und einige der Skulpturen aus Stein mussten gesichert werden. Der Zahn der Zeit nagte an ihnen. Das Paradiesgärtli, die Ateliers und der Skulpturenpark verfielen in einen Dornröschenschlaf. Doch nun soll ein Neuanfang gemacht werden.

Mirjam Sennhauser erwarb Ende 2014 das Areal inklusive Wohnhaus und Grotto gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, nachdem der inzwischen verstorbene Künstler Beat Kohlbrenner 40 Jahre lang hier gewirkt hatte. «Leider fanden keine Events mehr statt, und die Kunst kam trotz Vorlagen der Gemeinde zu kurz. Stattdessen wurde das Paradiesgärtli zu einem Messie-Areal», bedauert Sennhauser, welche nie vor Ort wohnte. Sie trennte sich von ihrem Partner, habe aber immer solidarisch mitgehaftet. Letztes Jahr wurde durch die Gemeinde eine Zwangsräumung veranlasst. Auch ein Zivilprozess fand statt. Seit Oktober 2020 gehören Haus und Areal ausschliesslich Mirjam Sennhauser.