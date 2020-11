Impfgegner – Vom Skeptiker bis zum Verschwörungstheoretiker Seit der Corona-Impfstoff angekündigt wurde, rüsten die Impfgegner auf. Ihr Spektrum reicht von durchaus seriös – bis völlig verrückt. Cyrill Pinto

Der Allgemeinmediziner und Anthroposoph Björn Riggenbach bei seinem Auftritt in Ennenda: «Überlegen Sie sich gut, ob Sie an diesem Menschenexperiment teilnehmen wollen – ich tue es nicht!» Foto: Cyrill Pinto

Donnerstagabend im Gesellschaftshaus Ennenda, Kanton Glarus. Rund 50 Corona-Skeptiker haben sich in dem grossen Saal versammelt – trotz Vorgabe der kantonalen Gesundheitsbehörden trägt fast niemand eine Maske. Unter den Rednern: Der im Kanton Neuenburg praktizierende Allgemeinmediziner Björn Riggenbach. Der Homöopath und Mitbegründer der Vereinigung «Aletheia – Medizin und Wissenschaft für Verhältnismässigkeit» ist als Impfkritiker bekannt. Dem Publikum rät er an diesem Abend explizit von einer Impfung ab: «Überlegen Sie sich gut, ob Sie an einem Menschenexperiment teilnehmen wollen – ich tue das jedenfalls nicht!»