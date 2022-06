Lösungsvorschlag für Personalmangel – Vom Tellerwäscher zum Küchenchef In der Gastronomie fehlt es an Köchinnen und Köchen. Jetzt löst der Zürcher Gastronom Michel Péclard sein Personalproblem mit einer neuen Idee. Die Branche ist nicht begeistert. Simone Luchetta

Vom Geflüchteten zum Küchenchef: Ahmad Mohamed aus Somalia in der Küche des Restaurants Mönchhof in Kilchberg ZH. Foto: Anna-Tia Buss

Ahmad Mohamed trägt seine Uniform mit Stolz. Er hat geschafft, wovon er nie zu träumen gewagt hätte, als er vor fünfzehn Jahren seine Heimat verliess: Er ist ein Küchenchef in der Schweiz.

Schweizer sind keine in der Crew: «Die machen den Job nicht. Sie sagen, das sei zu hart. In der Hochsaison arbeiten wir bis zu 13 Stunden am Tag. Es ist heiss und stickig. Aber für mich ist es kein Problem», sagt der 34-Jährige.