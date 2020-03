Fussballerin in Corona-Pause – Vom US-Campus in den Vorgarten der Eltern Leandra Flury stand in den USA vor der Frage «Bleiben oder heimkehren?». Nun trainiert sie in Niederweningen mit allem, was der Haushalt hergibt. Marisa Kuny

Leandra Flury hat ihr Krafttraining in den Garten ihrer Eltern in Niederweningen verlegt. PD

Leandra Flury ahnte, was passieren würde, Tage bevor es geschah. Europa machte es vor, schloss Schulen, Bars und Restaurants, sagte alle Sportveranstaltungen ab. Ihre Familie in Niederweningen hielt sie über die Entwicklung und die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in den ersten Märzwochen auf dem Laufenden. «Wisst ihr, was in Europa gerade geschieht?», habe sie ihre Teamkolleginnen an der Universität in Mobile gefragt. Die meisten Studentinnen in der grössten Hafenstadt des US-Südstaates Alabama hatten wenig bis keine Ahnung.