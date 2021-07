Architektur in Basel - Vom Werkhof zum Wohnhof

Ein neues Wohnhaus ersetzt bisherige Gewerbebauten. Es orientiere sich an traditionellen Nutzbauten in den Basler Quartierhöfen, sagt Architekt Daniel Blum.

Herr Blum, welche Inspirationen liegen diesem Projekt zugrunde?

Gestalt, Materialisierung und Konstruktion unseres Projekts sind als Übersetzung der einfachen Nutzbauten zu lesen, wie sie traditionell in Basler Höfen zu finden sind. Die Gestalt passt sich der Form des Hofes an, und die Materialien sind einfach und robust. Leichte Verfremdungen und Nobilitierungen der Elemente sprechen von der geänderten Nutzung des Hofes und des Gebäudes als Wohnort. So ist das rohe Welleternit farbig lasiert, die Staketen der Geländer haben eine besondere Form erhalten, und die Stützen in den Wohnräumen weisen in jeder Wohnung eine eigenständige Form auf – jemand hat sie deshalb «Mitbewohner» getauft.