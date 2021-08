Unihockey: Jets verteidigen Supercup-Titel – Von Aderlass kann keine Rede sein Die Kloten-Dietlikon Jets zeigen mit ihrem 5:1-Sieg gegen Bern Burgdorf dass der Weg zu den Titeln auch in dieser Saison über sie führen wird. Nicht alle haben erwartet, dass die Meisterinnen so schnell wieder einen Pokal stemmen. Marisa Kuny

Viele neue Gesichter und ein altbekannter Pokal: Die Jets verteidigen ihren Supercup-Titel auch mit einer stark veränderten Mannschaft. Foto: Claudio Schwarz (unihockey-fotos.ch)

Am Schluss tanzen sie wieder auf der Siegerbühne und anders als noch am Superfinal wieder vor Publikum, das vergnügt mitklatscht. Für so einige im Jets-Kader ist es das erste Mal, dass sie einen Pokal dieser Grösse in die Höhe stemmen.

577 Leute waren für diesen Supercup-Final in die Saalsporthalle gekommen – Zutritt gibt es nur mit COVID-Zertifikat – und sahen zu, wie die Kloten-Dietlikon Jets mit einem 5:1 über die Wizards Bern Burgdorf ihren Titel erfolgreich verteidigten.

Jets – Wizards 5:1 Infos einblenden (1:0, 2:1, 2:0). – Saalsporthalle, Zürich. – 577 Zuschauer. – Tore: 20. A. Gämperli (C. Bertini) 1:0. 25. J. Taivaloja (A. Gämperli) 2:0. 27. O. Herzog (T. Bühler) 3:0. 34. L. Von Arx 3:1. 44. R. Niederberger (A. Gämperli) 4:1. 45. A. Gämperli 5:1. – Jets: Schmid; Kistler, Bühler; Rydfjäll, Bertini; Zwissler, Schürpf; Mischler, Geiser; Wieland, Hintermann, Herzog; Taivaloja, Gämperli, Niederberger; Rieder, Metzger, Suter; Überschlag, Frei, Müller.