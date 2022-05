Lesungen von Karin Wenger – Von Bassersdorf in Konfliktgebiete und zurück SRF-Korrespondentin Karin Wenger lebte und arbeitete jahrelang in Süd- und Südostasien. Nun kommt sie zurück in ihre Heimat nach Bassersdorf – für einen Vortrag. Martina Macias

Karin Wenger 2011 in Kandahar, Afghanistan auf der Militärbasis Camp Nathan Smith. Foto: zvg von Karin Wenger

Das Leben von Buchautorin und Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger hört sich an wie aus einem Abenteuerroman. Ihre lebensnahen Reportagen sind regelmässig bei SRF zu hören und gewähren Einblicke in Orte sowie persönliche Schicksale in Konfliktgebieten und in asiatische Lebenswelten. Im Zentrum ihrer Erzählungen stehen jeweils die Menschen vor Ort. Ihnen eine Stimme zu geben, steht für die Reporterin an erster Stelle. Nun ist sie zurück in der Schweiz und auf ihrer Lesereise gleich zweimal in der Region zu Gast: am 20. Mai in Bassersdorf und am 21. Mai in Dielsdorf.