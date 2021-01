Interview mit Eveline Widmer-Schlumpf – «Von den Skipisten geht keine erhöhte Gefahr aus» Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ruft die ältere Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen. Und sie sagt, warum sie sich weiterhin auf die Skipiste traut. Claudia Blumer

«J e tiefer die Infektionszahlen, desto schneller klappt es mit der Durchimpfung »: Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, Präsidentin von Pro Senectute Schweiz. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Frau Widmer-Schlumpf, für ältere Leute ist das Coronavirus am gefährlichsten – dennoch wollen sich nicht alle Betagte impfen lassen. Wie erklären Sie sich das? Die überwiegende Mehrheit der Heimbewohner will sich impfen lassen. Einige sind aber auch kritisch, was sie selber betrifft. Sie sagen, sie hätten jetzt ein gewisses Alter, und es sei nicht mehr nötig, dass sie sich impfen liessen. Wenn man ihnen aber erklärt, dass die Impfung auch ein Akt der Solidarität ist gegenüber den Angehörigen und vor allem gegenüber dem Pflegepersonal, dann gibt es viel weniger Diskussionen. Die Solidarität ist in dieser Krise besonders wichtig. Es geht nicht nur um einen selber, sondern auch um die anderen.

Deshalb rufen Sie als Präsidentin der Pro Senectute ältere Leute auf, sich impfen zu lassen. Wir wollen bewusst machen, wie wichtig es ist, dass möglichst viele ältere Leute sich impfen lassen. Weiter ist es uns wichtig zu betonen, dass eine Impfung nur an gesunden Personen möglich ist. Sprich: Man muss sich weiterhin sehr gut schützen. Denn je tiefer die Infektionszahlen, desto schneller klappt es mit der Durchimpfung. Wenn wir eine Durchimpfung von 60 bis 70 Prozent erreichen, dann gelingt uns die Rückkehr in die Normalität.

Bis jetzt sind laut einer Schätzung des Bundes schweizweit erst 110 000 Personen geimpft worden. Das ist ein Anfang, aber natürlich noch viel zu wenig. Wir alle müssen uns anstrengen, um das Ziel bis zum Sommer zu erreichen.

Was halten Sie vom aktuellen Kurs des Bundesrats? Der Bundesrat macht es grundsätzlich gut. Er ist unter grossem Druck, verschiedenste Interessengruppen wünschen sich einen anderen Weg. Der Bundesrat versucht, diese Interessen in Einklang zu bringen, was zum Teil gelingt, zum Teil halt auch weniger.

«Ältere Personen haben weniger Angst vor der Pandemie als vielmehr vor dem Alleinsein.» Eveline Widmer-Schlumpf, Präsidentin von Pro Senectute

In Ihrem Heimatkanton darf man Ski fahren. Finden Sie das richtig? Ich war selber Ski fahren und war beeindruckt vom Schutzkonzept in diesem Gebiet. Es funktioniert hervorragend. Die Anzahl Tageskarten ist beschränkt, damit hat es viel weniger Leute auf der Piste als sonst. Auch die Take-away-Stationen haben ein gutes Schutzkonzept. Von den Skipisten geht keine erhöhte Ansteckungsgefahr aus. Was man schlecht kontrollieren kann, sind Ansammlungen bei der Toilette oder im Freien, wenn sich beispielsweise Leute zum Essen irgendwo zusammensetzen.

Würde in Läden und Restaurants der Betrieb nicht auch funktionieren mit guten Schutzkonzepten? In Innenräumen mit kleineren Distanzen ist alles etwas schwieriger. Auf der Piste habe ich mich auch deshalb sicher gefühlt, weil ich an der frischen Luft war und die Distanz zu anderen jederzeit selber bestimmen konnte. Das ist in Innenräumen weniger gut möglich. Übrigens sind die Ansteckungen in St. Moritz nicht auf der Skipiste geschehen, sondern im Hotel. Der Skibetrieb ist nicht das Problem.

In der Schweiz sind überdurchschnittlich viele alte Menschen an Corona gestorben. Haben wir etwas falsch gemacht? Es waren die über 75-Jährigen, bei ihnen hatten wir eine erhöhte Sterblichkeit. Man war zum Teil nicht genügend vorbereitet auf die Situation, gerade in den Alters- und Pflegeheimen. Mittlerweile haben die Institutionen dies nachgeholt, es gibt Schutzkonzepte und Strategien für den Alltag mit Corona. Es lohnt sich sicher, dass die Heime sich auf solche ausserordentlichen Situationen noch besser vorbereiten. Wir müssen leider davon ausgehen, dass diese Pandemie nicht die letzte war respektive dass das mutierende Virus noch eine weitere Welle bescheren könnte.

Andere Länder bieten in Heimen kostenlose Schnelltests für die Bewohner und das Pflegepersonal an. In der Schweiz gibt es das nicht. Macht die Politik genug für die Vulnerabelsten? Kostenlose Schnelltests in Heimen wären sehr wünschenswert, wir setzen uns dafür ein und richten unsere Kommunikation danach aus. Wir haben uns auch von Anfang an dafür eingesetzt, dass man nicht einfach Heime schliesst und Ältere isoliert, sondern einen Mittelweg sucht.