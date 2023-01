Russen in Davos – Das WEF cancelt Wladimir Putin Zahlreich kamen die Russen in den Vorjahren nach Davos und feierten die wildesten Partys. Damit ist es vorbei – den Eintrag zu Putin löschte das WEF auf seiner Website. Bernhard Odehnal Thomas Knellwolf

Die Bässe lassen das Gebälk des Saals erzittern, in der Lichtshow unzähliger Stroboskope ist das Publikum nur schemenhaft zu erkennen. Auf der Bühne singt Popsänger Enrique Iglesias von «Strassen aus Gold». Sein Publikum weiss, was damit gemeint ist. Viele hier sind Millionen schwer, haben untertags wichtige Gespräche geführt, bevor sie sich jetzt die Krawatte vom Nacken reissen und sich an ihre sehr jungen und sehr geschminkten Begleiterinnen schmiegen.