Schnäppchenjagd am Paradeplatz – Zürcher Traditionshotel verscherbelt Inventar Mit der Totalliquidation im Savoy ging ein Stück Zürcher Hotelgeschichte zu Ende. Die Reste waren begehrt. Martin Huber

Alles muss raus: Ledersessel aus den Zimmern des Hotels Savoy stehen bei der Totalliquidation zum Verkauf. Foto: Ela Çelik Genauso wie Silberbesteck in grossen Mengen… Foto: Ela Çelik Im Angebot hatte es auch Möbel und Teppiche. Foto: Ela Çelik 1 / 7

«Mal sehen, was noch übrig ist», meint der 38-jährige Mann und schlendert durch die Gänge des Hotels Savoy, wo sich Möbel, Bilder, Geschirr und Bettwaren stapeln, alles mit einem Preisschild versehen. Das Fünfsternhotel am Zürcher Paradeplatz ist seit Anfang Jahr geschlossen und wird totalsaniert. Die Besitzerin Credit Suisse hat den Betrieb an die asiatische Mandarin-Oriental-Hotel-Gruppe übergeben, die das Hotel Mitte 2024 unter dem Namen Mandarin Oriental Savoy Zürich wieder öffnen wird.

In diesen Tagen kommt das gesamte Inventar zum Verkauf, als letzter Akt in der wechselvollen Geschichte des Hotels. Der 38-Jährige aus der Stadt Zürich hat ein spezielles Verhältnis zum Haus. Hier hat er im Jahr 2000 die Kochlehre absolviert, wie er berichtet. «Das waren noch andere Zeiten damals, alte Schule, strenge Chefs, aber in unserem Team hatten wir es gut – und meist sehr lustig.» Auf jeden Fall habe er positive Erinnerungen an diese Zeit.