Neueröffnung in Kloten – Von der Stadtpolizei in den eigenen Hundesalon Sie war 17 Jahre lang bei der Stadtpolizei Zürich. Jetzt wagt Sandra Bircher einen Neuanfang als Hundecoiffeuse. Am Samstag öffnet ihr Salon in Kloten. Marlies Reutimann

Sandra Bircher und der 11-jährige Xtreme, ein Bayerischer Gebirgsschweisshund. Er wurde schon vor der Eröffnung frisiert. Foto: Urs Weisskopf

Badewannen und Trimmtische, Schermaschinen, Shampoos und viele Utensilien. Sie liegen bereit im neuen Hundesalon Chez Chili von Sandra Bircher (52) an der Kirchgasse, mitten in Kloten. Die Hundecoiffeuse bietet einen Rundumservice mit Zahnpflege, Ohrenreinigen, Krallenschneiden, Baden, Scheren und Trimmen für alle Rassen an und freut sich auf vierbeinige Kundschaft.

Sicheren Job für Eigenständigkeit aufgegeben

Die gelernte Schuh- und Lederwarenverkäuferin trat vor 17 Jahren ihren Dienst für die Zürcher Stadtpolizei an. Zu Beginn arbeitete sie in verschiedenen Dienststellen, die letzten 12 Jahre war sie für die Hundekontrolle der Stadt Zürich zuständig, welche Teil der polizeilichen Aufgaben ist. Sandra Bircher war verantwortlich dafür, dass die Besitzer der rund 8000 in der Stadt lebenden Hunde ihre Hundesteuer ordnungsgemäss entrichteten, und kontrollierte die obligatorischen Hundeausbildungen. «Ich liebte meinen Job, oft gab es interessante Gespräche mit den Hundehaltern, und ich durfte viel lernen», erklärt die 52-Jährige. Ihre Erfahrung als Hundebesitzerin kam ihr ebenfalls zugute.