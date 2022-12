Und wieder ist eine Fussball-WM für Deutschland nach der Vorrunde bereits beendet: Thomas Müller nach dem nutzlosen Sieg im Spiel gegen Costa Rica. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Was ist jetzt schlimmer? Nicht dabei zu sein an dieser Weltmeisterschaft, wie das Italien geschafft hat? Oder sich so vom Turnier zu verabschieden, wie das Deutschland zustande gebracht hat? Die Italiener haben den Vorteil, das sie sich nicht mehr der ­öffentlichen Häme auszusetzen brauchen. Das haben sie hinter sich. Die Deutschen dagegen sind mitten im Sturm der Entrüstung und Empörung, weil sie endgültig von einer Grösse des Weltfussballs zu einem Fussballzwerg geschrumpft sind.