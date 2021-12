Verkehr in Zürich – Von «Endlich!» bis «zu zaghaft»: Die Reaktionen auf Tempo-30-Pläne Links-Grün jubelt, aus Sicht von Bürgerlichen und des Kantons hätte es schlimmer kommen können. Martin Huber

Weitere Tafeln werden folgen: Ein Mann montiert im August 2020 an der Zürcher Höschgasse ein Tempo-30-Schild. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nun liegen die Tempo-30-Pläne der Zürcher Stadtregierung auf dem Tisch. Das am Dienstag präsentierte Lärmsanierungskonzept sieht 150 Kilometer neue Tempo-30-Strecken vor. SP-Verkehrspolitikerin und Stadtratskandidatin Simone Brander freut es: «Aktuell sind über 100’000 Zürcherinnen und Zürcher übermässigem Strassenlärm ausgesetzt, die weitgehende Einführung von Tempo 30 ist ein wichtiger Schritt, um diesen gesetzeswidrigen Zustand zu beenden.» Nun müsse die Stadt diesen Plan «so rasch wie möglich umsetzen».



Für Markus Knauss, Gemeinderat der Grünen, macht der Stadtrat «einen grossen Schritt in die richtige Richtung». Damit würden in den dicht bebauten, innerstädtischen Wohnlagen die Interessen der Anwohnenden stärker gewichtet als die Interessen des Durchgangsverkehrs.