Christbaum-Weitwurf in Dietlikon – Von fliegenden Bäumen und heiteren Menschen Auf der Anhöhe Bühl mitten in Dietlikon gab es am sonnigen Samstagnachmittag neben dem Rundumblick erstmals auch fliegende Christbäume zu bewundern. Peter Weiss

In hohem Bogen durch die Luft: Auf dem Dietliker Bühl herrschten zur Premiere am Samstag prächtige Christbaum-Flugbedingungen. Foto: Raisa Durandi

André Gehrke packt den grössten der drei Christbäume, welche die Ortsfeuerwehr Dietlikon für die Teilnehmenden der drei Kategorien zugeteilt hat, in der Mitte des Stamms. Der gross gewachsene Familienvater nimmt zwei, drei Schritte Anlauf, wirft exakt auf der imaginierten Abwurflinie ab – und sieht den Baum in hohem Bogen durch die Luft segeln. Nach 5,50 Metern landet er, wie die Weitenrichter mit dem Massband sogleich ermitteln. Die bewundernden «Ahs» und «Ohs» seiner Familie und des versammelten Freundeskreises erntet der Dietliker gleich nach dem spektakulären Wurf, mit dem er sich an die Spitze des Klassements der Erwachsenen und über 17-jährigen Jugendlichen setzt. Eine Stunde später steht Gehrke als Sieger fest, die Trophäe – ein Feuerwehr-Regenschirm – geht an ihn.