Pech für Ivanov an den Laax Open – Von gestauchter Wirbelsäule ausgebremst Die Finalträume von Victor Ivanov an den Laax Open sind geplatzt. Und statt Pipe ist nun Reha angesagt. Marisa Kuny

Das Bild trügt: Victor Ivanov erlebte an den Laax Open keinen Höhenflug, sondern eine schmerzliche Landung. Bild: Freshfocus

Victor Ivanov wusste vor diesen Halfpipe-Halbfinals: «Wenn alles, aber auch wirklich alles zusammenpasst», dann könnte ihm bei seiner vierten Teilnahme am Laax Open erstmals der Einzug in den hochkarätigen Final der besten Zwölf gelingen. Am Ende war es jedoch nicht alles, sondern im Gegenteil sehr wenig, was sich in den beiden Läufen des 21-jährigen Dielsdorfers stimmig ineinander fügte.

Bereits im ersten Durchgang kamen nach dem ersten Sprung mit gutem Style die Probleme. Er brachte den Lauf zwar noch solide herunter, im zweiten aber landete er nach dem dritten Sprung im Schnee. Mit seinen 46.5 Punkten aus dem ersten Run belegte Ivanov in seinem Halbfinal-Heat schliesslich nur den enttäuschenden 14. Rang. Nicht nur Olympiasieger Gian Simmen, der die Ausscheidung im SRF-Livestream kommentierte, hatte ihm mehr zugetraut.