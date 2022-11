Das längste Fest der Schweiz? – Von Lufingen bis Teufen: sieben Kilometer Festlaune Über 50 Aussteller und Gewerbler haben sich am Offenen Sonntag im Embrachertal zusammengetan, um der Bevölkerung einen geselligen Anlass zu bieten. Bernadette Dettling

Ein Tal, ein Fest und überall viele Besucher: Zuunterst im Tal konnten sich die Besucher beim Gewerbezentrum Heerensteg in Rorbas verweilen. Foto: PD

Der Offene Sonntag hat dieses Jahr wieder viele Besucherinnen und Besucher auf die Strasse, an den Weihnachtsmarkt und in die Festwirtschaften gelockt. Die Aktivitäten verteilten sich von Lufingen bis Teufen auf einer Strecke von 7 Kilometern. Damit hat der Offene Sonntag das Potenzial, «das längste Fest der Schweiz» zu sein. Wer mit diesem Titel liebäugelt, ist auf eine gute Erschliessung der Festplätze angewiesen. Diese war gewährleistet durch einen von den Gemeinden Embrach, Rorbas, Freienstein-Teufen, Lufingen und Oberembrach gesponserten Gratis-Bus. Vor allem entlang der Dorfstrasse und in der AM-Halle an der Tannenstrasse in Embrach, im Blumenland in Lufingen und im Gewerbezentrum Heerensteg in Rorbas war viel los. Aber auch etwas ausserhalb des Trubels gab es neue Anbieter zu entdecken.

