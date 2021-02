Podcast «Politbüro» – Von Männerbünden, Machtkämpfen und hysterischen Frauen Warum ging das mit dem Frauenstimmrecht bei uns so lange? Und was bedeutet der Kampf der Frauen für die Gegenwart? Antworten im aktuellen Politbüro, dem Politik-Podcast von Tamedia.

Das Rütli der Frauen. Im März 1957 stimmten Frauen in Unterbäch VS zum ersten Mal. Ihre Stimmen zählten natürlich nicht. Foto: Keystone

Es brauchte viele Anläufe, einige aufmüpfige Aktionen und viel Ausdauer vonseiten der Frauen und Männer, die für das Stimmrecht für beide Geschlechter kämpften: Vor 50 Jahren, am 7. Februar 1971, gewährten die Schweizer Männern den Frauen endlich das Stimmrecht.

Wir stellen zum Jubiläum die Frage: Wieso war ausgerechnet die demokratische Schweiz so spät dran mit dem Frauenstimmrecht? Was haben die historischen Ereignisse mit der Gegenwart zu tun? Und inwiefern ähnelt die damalige Diskussion heutigen Debatten, etwa um das Stimmrecht für Ausländerinnen oder Minderjährige? Darüber diskutiert Philipp Loser in einer neuen Folge des «Politbüros» mit Raphaela Birrer, Markus Häfliger und Salome Müller.

red