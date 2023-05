Aus dem Iran geflüchtet – Von Neerach aus engagiert er sich für seine Landsleute im Iran Als Fotograf war Milad Perego im Iran bedroht. Dass er heute in Sicherheit leben kann, verdankt er einer glücklichen Wendung – und der Liebe. Andrea Söldi

Auch Milad Peregos Sohn übt schon mit der Kamera. Ob er später auch Fotograf wird wie sein Vater? Foto: Sibylle Meier

Der Iran ist in den letzten Wochen etwas aus den Schlagzeilen geraten. Was aber nicht heissen will, dass es um die Menschenrechte im Mullah-Regime unterdessen besser bestellt wäre. Seit dem letzten September, als die Bevölkerung sich gegen die rigiden Vorschriften aufzulehnen begann, sind rund 20’000 Menschen verhaftet und mindestens 650 Personen hingerichtet worden. Zudem kam es zu Giftgasangriffen gegen Kinder. Die Proteste starteten, nachdem eine junge Frau in Polizeigewahrsam gestorben war. Sie war festgenommen worden, weil ihr Kopftuch angeblich nicht korrekt sass.