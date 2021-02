Schweizer tanzt für The Weeknd – Von Rümlang ZH an die Superbowl Tänzer Rodney Chonia trat an der spektakulären Halftime-Show der Superbowl auf. Wer ist der junge Mann? Und wie wars auf der ganz grossen Bühne? Aleksandra Hiltmann

Mit 16 wanderte Rodney Chonia nach Los Angeles aus. Das hat sich gelohnt – er arbeitet heute mit Ariana Grande, Camila Cabello und The Weeknd. Foto: PD

Sie gilt als einer der meistgesehenen Sport- und TV-Events überhaupt: die Halftime-Show der US-amerikanischen Superbowl. Als Hauptact trat dort am vergangenen Sonntag der kanadische Musiker und Grammy-Gewinner The Weeknd auf. Während er aus einem hellen Lichtstrahl vor die über 22’000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion trat, hatte auf der Tribüne hinter ihm ein junger Mann bereits erste monumentale Gesten aufgeführt: Tänzer Rodney Chonia – aus Rümlang ZH.

«Das war eine einmalige Gelegenheit und eine einmalige Erfahrung», sagt er am Tag danach in einer Whatsapp-Sprachnachricht über die theatralische Riesenshow, in der er mittanzte. Es gab goldene Tunnels und Marschformationen, in denen er sich als Teil einer Tanzgruppe, teils weiss maskiert und in rotem Jackett, bewegte.

Der zweite Mann neben dem Geiger ist Rodney Chonia. Video: Youtube/Tamedia

Es sei aufmunternd gewesen, trotz Corona auf der Bühne stehen zu können. «Was für ein Start ins 2021», schrieb er auch auf Instagram.

Auch ist er sichtlich bewegt vom Setting des Auftritts. The Weeknd trat mit einer Gruppe auf, in der ausschliesslich People of Color tanzten. Das sei der Wunsch des Künstlers gewesen, schreibt SRF, zum momentan laufenden Black History Month. «Teilte die Bühne mit einem Haufen Brüder. Lasst uns über den Black History Month sprechen», schrieb Chonia dazu auf Instagram.

The Weeknd bei seiner politisch aufgeladenen Halbzeitshow. Foto: Keystone

Per Whatsapp teilte er weiter mit, dass er stolz sei, als Schweizer Teil dieser «history» zu sein. Der Auftritt sei legendär gewesen, genau in diesem speziellen Monat aufzutreten, finde er genial.

«Wir wurden jeden Tag auf Corona getestet.» Rodney Chonia über die Tanzproben

«Wie man es schafft, an der Superbowl aufzutreten? Per Mail habe ich eine Anfrage meiner Agentur bekommen. Ob ich available sei. Natürlich habe ich zugesagt.» Die Choreografin, mit der er nun für The Weeknd gearbeitet habe, kenne er bereits länger. 2015 habe er mit ihr für eine Award-Show von Kendrick Lamar zusammengearbeitet.

Das Superbowl-Show-Team von The Weeknd bei einem Probetermin. Foto: Rodney Chonia

Nun waren die Bedingungen anders. Die Pandemie. «Wir mussten auch beim Tanzen Abstand halten, wir trugen Masken und wurden bei den Proben jeden Tag auf Corona getestet. Aber am Ende konnten wir successfully performen», wie sich Chonia ausdrückt. Niemand habe sich mit Covid-19 angesteckt. «Wir sind sehr glücklich.»

In seiner Instagram-Story gibt Rodney Chonia Einblicke hinter die Kulissen der Show. Aktuell ist er auf dem Weg zurück in die Schweiz (Stand Montagabend). Video: Instagram/ Tamedia

Dass Chonia mit einem Superstar an der Superbowl auftrat, ist die logische Konsequenz einer steilen Karriere. Rodney Chonia ist der Mann für grosse Shows. Er tanzte für Ariana Grande und Selena Gomez, setzte für Major Lazer Videoclips um, choreografierte für Mariah Carey. Unter anderem.

Die steile Karriere

2020 verhalf der Zürcher Camila Cabello zu einem Nummer-eins-Hit. Der Schweizer führte Regie für ihren Videoclip zu «My Oh My». Ein Clip aus der Quarantäne, da Cabellos geplante Tour wegen Corona abgesagt werden musste. Chonia fuhr dafür durch ganz Los Angeles, um die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller des Musikvideos zu filmen. Innerhalb von 72 Stunden setzte er die Aufnahmen zum fertigen Clip zusammen, wie er damals «20 Minuten» berichtete. Cabellos Single erklomm danach die US-Charts.

Chonia fing bescheiden an. Als Teenager unterrichtete er unter anderem im Tanzwerk 101 der Migros. Er lege besonderen Wert darauf, dass seine Schülerinnen und Schüler die Bewegungen und die Musik dazu verstünden, liest man in alten Kursbeschrieben.

Mit 16 wanderte Chonia aus Rümlang in die USA aus. Seit knapp sechs Jahren arbeitet er seither als Tänzer. Seit er 18 ist, vermittelt ihn eine Agentur, zuvor hatte er sich an einer Audition gegen 400 Mitbewerber durchgesetzt. «Für mich war es immer ein Traum, nach Los Angeles zu kommen. Für das habe ich alles gemacht und mir gesagt: Wenn ichs nicht probiere, werde ichs für immer bereuen», sagte er vor knapp einem Jahr zu SRF.

Das Business sei hart, sagte er vor einiger Zeit in den Medien, man brauche ein gutes Netzwerk. Sein Training – drei- bis viermal die Woche – zahlt sich aus. Mit Selena Gomez konnte er auf Welttournee. Ein grosser Traum, der in Erfüllung gegangen sei. Am vergangenen Sonntag erfüllte sich wohl ein weiterer. Wir sind gespannt auf den nächsten.