Als Tara mir erzählte, dass sie bald aufs Land ziehen wird, wusste ich gleich, das wird eine spannende Homestory. Die junge Schmuckdesignerin Tara Dale hat damit das umgesetzt, was viele nur in Gedanken durchspielen. Erst vor knapp drei Jahren kam sie nach einem längeren Aufenthalt in Sydney zurück nach Zürich. Zuerst wohnte sie bei ihrer Mutter auf dem Hirzel, fand dann eine Wohnung in Schlieren und gründete eine WG. Sie merkte aber bald, dass es nicht mehr ganz dasselbe war in einer Wohngemeinschaft in der Stadt zu leben, wie zu der Zeit, als sie noch jünger und Studentin war. Um alleine schön wohnen zu können, musste sie sich was einfallen lassen und entschloss sich, endlich ihrer Sehnsucht nach dem Landleben zu folgen.