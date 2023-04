Corona-Nachholeffekt – Von wegen Flugscham: Schweizer Flug-Boom über Ostern Wohin die Schweiz über die Feiertage verreist – und warum Fliegen und Autofahren trotz Stau so populär sind wie vor der Pandemie. Alexandra Aregger

Menschen warten auf ihren Abflug in die Ferien: Der Flughafen Zürich erwartet über die Osterfeiertage und die Frühlingsferien bis zu 98’000 Passagiere täglich. Foto: Keystone

«Nur in der Nähe wandern, Töff in der Garage lassen», titelte diese Zeitung vor ziemlich genau drei Jahren. Bundesrat Alain Berset hatte die Bevölkerung soeben angewiesen, die Ostertage doch zu Hause zu verbringen.

Heute drehen Schweizerinnen und Schweizer wieder stundenlang die Daumen vor der Gotthardröhre – und fliegen zu Tausenden über die Landesgrenze. Die Schweiz hat Nachholbedarf, eine «grosse Reiselust», wie es die Fluggesellschaft Swiss nennt. Die Menschen reisen über die Ostertage und die Frühlingsferien beinahe wieder wie vor Corona.

Täglich grüsst der Gotthard-Stau

Ungebremst ist das Bedürfnis, über Ostern in die Sonnenstube der Schweiz zu fahren. Nachdem am Gotthard bereits letztes Jahr so viele Staustunden wie nie zuvor gemessen wurden, rechnet Viasuisse für diese Ostern «mit einem wahrscheinlichen Rekordstau». Am Mittwochmorgen ging es bereits los auf mehreren Kilometern Richtung Süden.

Das widerspiegelt sich in den Buchungszahlen. E-Domizil, die grösste Schweizer Vermittlungsplattform für Ferienunterkünfte, hat über 200’000 Suchabfragen mit Anreisedatum im April analysiert. Das Ergebnis: «Das Tessin ist wie erwartet das Lieblingsreiseziel in der Schweiz.» Wie E-Domizil in einer Mitteilung festhält, ist Ascona die Destination Nummer eins, vor Locarno und dem drittplatzierten Zermatt.

Flugreisen nähern sich Spitzenwerten

Beim Fliegen dasselbe: Die Schweizerinnen und Schweizer bleiben dem Vor-Corona-Kurs treu. Die Swiss ist mit der Buchungslage «sehr zufrieden», gibt vorerst aber keine Zahlen preis.

Konkret wird der Flughafen Zürich: Dieser erwartet für Ostern und die Frühlingsferien an Spitzentagen 90’000 bis 98’000 Passagiere. Zum Vergleich: 2019 flogen während den Ostertagen pro Tag knapp 100’000 Passagiere über den Flughafen.

Die Zeichen stehen also gut, dass die Passagierzahlen wieder auf das Niveau von vor der Pandemie klettern.

Und das, obwohl das Fliegen teurer geworden ist. «Dies aufgrund des noch immer knappen Angebots und der demzufolge reduzierten Verfügbarkeit tiefer Ticketpreise», so die Swiss. Noch kann die Fluggesellschaft – gemessen an den Sitzkilometern – schätzungsweise erst 85 Prozent der Kapazität anbieten, verglichen mit 2019. «Dieses Jahr erwarten wir Preise über den Werten von vor der Pandemie.»

Top-Reiseziele sind weiterhin beliebt

Bei den Reisezielen bleibt sich die Schweiz ebenfalls treu. Von Zürich aus fliegen die meisten über Ostern nach London, Mallorca, Berlin, Lissabon und Amsterdam. Vor vier Jahren waren es fast dieselben Topdestinationen, damals waren zudem Wien und Düsseldorf hoch im Kurs.

Menschen warten am Flughafen Zürich an Ostern mehrheitlich auf Reisen ans Mittelmeer. Besonders gefragt ist dieses Jahr gemäss der Swiss Portugal. Foto: Keystone

Die Swiss transportiert den Grossteil der Passagiere in die Mittelmeerregion. «Am stärksten nachgefragt sind Flüge nach Portugal», sagt eine Sprecherin. Sehr beliebt seien auch Spanien und Süditalien. «Auf der Langstrecke ist Nordamerika sehr populär, zum Beispiel New York, Boston oder Miami, in Asien sind es Tokio, Singapur und Bangkok.» Mehrheitlich Ziele, wo schon vor der Pandemie an Ostern viele hingereist sind.

Das wirft Fragen auf: Warum ist alles wieder wie vor Corona? Sind Menschen vergesslich oder opportunistisch? Was ist aus der vermeintlichen Flugscham geworden, die einige angesichts des Klimawandels eine Zeit lang geplagt hat? Fachleute sind über dieses Verhalten nicht überrascht.

«Das Überwinden von Distanzen hilft dem Menschen, Distanz vom Alltag zu nehmen.» Monika Bandi Tanner, Forschungsstelle Tourismus Uni Bern

«Wir haben während der Pandemie eine touristische Zäsur erlebt. Das hat aber nichts daran geändert, dass wir gern reisen. Das Fernweh bleibt», sagt Monika Bandi Tanner, Co-Leiterin der Forschungsstelle Tourismus (CRED) an der Universität Bern. Dahinter stecke ein psychologischer Effekt. «Das Überwinden von Distanzen hilft dem Menschen, Distanz vom Alltag zu nehmen.» Dass sich die Menschen nach Corona umso mehr nach Abstand sehnten, sei wenig erstaunlich, sagt die Tourismusexpertin.

Das Tempo, wie schnell sich die Flugbranche erholt hat, überrascht aber selbst Bandi Tanner. «Das hat einerseits damit zu tun, dass die Anbieter viel dafür gemacht haben: Sie locken mit günstigen Angeboten und Attraktionen», sagt sie. Andererseits habe die Schweiz den Tourismus stark unterstützt, etwa durch Kurzarbeitsentschädigung oder Staatshilfe für die Fluggesellschaften.

Osterausflügler geniessen das schöne Wetter am Ponte dei Salti über der Verzasca. «Das Naturpotenzial des Tessins ist und bleibt diese Saison schlicht sehr attraktiv», sagt eine Tourismusexpertin. Foto: Keystone

Dass auch die erhöhten Preise die Menschen nicht vom Fliegen abhalten, erstaunt Bandi Tanner wenig. Erhebungen zeigten, dass nur ein kleiner Teil dazu bereit sei, für ökologische Ferien mehr zu zahlen oder aufs Fliegen zu verzichten. «Reisen ist ein emotionales Gut: Wir kaufen Erlebnisse, keine Dienstleistungen. Darum haben Preise nur einen beschränkten Lenkungseffekt.»

Und so sei es wenig überraschend, dass Schweizerinnen und Schweizer wieder zu Tausenden ins Tessin und in die anderen beliebten Orte pilgerten. «Die sind trotz der Pandemie immer noch genauso schön – das Naturpotenzial des Tessins ist und bleibt diese Saison schlicht sehr attraktiv.» Hinzu komme, dass der Tourismus gewisse Rituale beinhalte. «Für viele gehört es einfach dazu, jedes Jahr an Ostern vor dem Gotthard Däumchen zu drehen.»

Alexandra Aregger schreibt als Wirtschaftsredaktorin über Energie, Arbeitsmarkt, öffentlicher Verkehr und Reportagen aus der ganzen Bandbreite des Wirtschaftslebens.

