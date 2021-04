Pandemie-Bekämpfung in den USA – Von Zombies lernen Die amerikanische Anti-Corona-Strategie ist inzwischen erfolgreicher als die europäische. Das liegt auch an einem Gedankenexperiment mit einem Überfall von Untoten. Andrian Kreye

Neulich stellte US-Präsident Joe Biden seinen Rettungsplan für Amerika vor: «Shots in arms and money in pockets». Impfungen in die Arme, Geld in die Taschen. Spätestens da erreichte der transatlantische Impfneid den Punkt, an dem all die Häme des letzten Sommers vergessen war, als Bidens Vorgänger Trump seinen Bürgern noch empfahl, Bleichmittel zu trinken, und sich nach seiner eigenen Krankheit röchelnd vor die Nation stellte und so tat, als sei das alles nix. Und jetzt – über drei Millionen Impfungen am Tag. Experten und Behörden rechnen damit, dass bis Herbst, vielleicht schon im Juli siebzig bis achtzig Prozent der US-Bevölkerung geimpft sind und damit die Herdenimmunität erreicht wird.



Wer sich nun fragt, wie die das machen und wie die amerikanischen Entscheider in solchen Krisensituationen denken, der kann sich im Internet ein Dokument mit dem Aktenzeichen CONPLAN 8888-11 und dem Titel «Counter-Zombie Dominance» herunterladen. Das ist ein Notfallplan des United States Strategic Command (USSTRATCOM) für die Zombie-Apokalypse.

Als Journalisten der Zeitschrift Foreign Policy das Papier 2014 erstmals veröffentlichten, gab es weltweit Geschmunzel. Zombies! Wie lustig. Dabei steht gleich zu Beginn des Dokuments der Hinweis: «Dieser Plan war nicht als Scherz gedacht.» Das Strategic Command mit Hauptquartier in Nebraska ist auch nicht für seinen Humor bekannt. Es kontrolliert und koordiniert das Arsenal der Nuklearwaffen der Teilstreitkräfte, die militärischen Weltraumaktivitäten wie Satelliten und Weltraumwaffensysteme sowie die nationale Raketenabwehr.

Der Verteidigungsplan für den Ernstfall der Zombie-Apokalypse ist ein Gedankenexperiment, das die Streitkräfte vor allem für jüngere Offiziere als Schulungsmaterial für strategisches Denken verwenden. Gedankenexperimente sind eine Methode, die sonst vor allem in der Philosophie und in der Physik verwendet werden, um komplexe Probleme darzustellen. Die bekanntesten Beispiele sind Schrödingers Katze als Erklärungsmodell für die Quantenmechanik, der Weichenstellerfall als Grundproblem der Moralphilosophie oder das Zwillingsparadoxon zur Vereinfachung der Relativitätstheorie. Warum also nicht die Zombie-Apokalypse als Blaupause für die Pandemiebekämpfung? Vor allem, wenn Popkultur die Türen öffnet. Die Verfasser zitieren Max Brooks' «World War Z», seine beiden «Zombie Survival Guides» und George A. Romeros «Crazies».

Mit antibakterieller Seife gegen Pandemie und Zombies

Prinzipiell verläuft die Abwehr einer Invasion der Untoten nach denselben Mustern wie ein klassischer Verteidigungsfall in sechs Phasen. Das beginnt mit der Sondierung, gefolgt von einer ersten Abschreckung, um dann die Initiative zu ergreifen, zu dominieren, die Lage zu stabilisieren und in der letzten Phase die zivile Autorität und Infrastruktur wiederherzustellen.



In den USA denkt man schon lange nicht mehr nur bei militärischen Ernstfällen in solchen Mustern. Es gibt offiziell erklärte Kriege gegen Drogen, Armut und Krebs. Die Bundesregierung investiert in solchen Fällen viel Geld und Anstrengung. Seit Biden das Präsidentenamt übernommen hat, auch in die Bekämpfung der Pandemie.



Die erste Parallele zwischen Pandemie und Zombieabwehr findet man schon in der ersten Phase. Da sollen die Aufklärungstruppen zunächst einmal klären, um was für Zombies es sich überhaupt handelt, ähnlich wie die Wissenschaft vorletzten Winter das Coronavirus in Höchstgeschwindigkeit analysierte.

Acht Typen hat das Central Command als mögliche Bedrohung identifiziert. Dazu gehören zum Beispiel die pathogenen Zombies, strahlenverseuchte, ausserirdische und verhexte Zombies. Jeder Typus bringt seine eigenen Gefahren mit sich und damit auch Verteidigungsstrategien, die verhexten «Evil Magic Zombies» beispielsweise, kurz EMZs. Die Planer haben nicht nur an alles gedacht, sondern formulieren das auch in wunderbar trockener Behördensprache: «Das Seelsorgekorps ist möglicherweise das einzige brauchbare Mittel zur Bekämpfung von EMZs. In der Folge könnten Atheisten besonders anfällig für EMZs sein.» Ansonsten bleibt es bei der bewährten Methode aus Film und Fernsehen: «Die einzige angenommene Möglichkeit, mit taktischen Kräften effektive Verluste in den Rängen der Zombies zu verursachen, ist die Konzentration aller Feuerkraft auf den Kopf, speziell das Gehirn.» Flammensperren und antibakterielle Seife seien ebenfalls gute Mittel.

Biontech statt Cruise-Missiles, Johnson&Johnson statt «F-16s»

Nun gehören Viren wie das Covid-19-Coronavirus eindeutig in die Ränge der Pathogene. Sie benehmen sich ja auch so, nur haben die Menschen noch nicht so richtig Angst vor ihnen. Denn zum einen findet das Sterben im Verborgenen der Intensivstationen statt. Zum anderen hat das Virus kein Hirn, kein Rückgrat und keine Sinnesorgane und wird von unseren Urzeitinstinkten deswegen nicht als Fressfeind wie Wolf, Löwe, Hai oder eben Zombie respektiert. Das hat es mit der Klimakatastrophe gemein. Wobei Corona im Vergleich dazu fast schon bescheidene Ambitionen hat, denn das Virus will ja nur einen kleinen Teil der Menschheit auslöschen, auch wenn Demokratie und Bürgerrechte dabei gerade Kollateralschäden sind. Reagieren tut es aber. Auf zögerliche Massnahmen, auf Impfstau, auf Seuchenleugner. Dann wütet es noch heftiger, mutiert, oder wie es im CONPLAN 8888-11 heisst: «Zombiestreitkräfte werden mit jedem menschlichen Opfer stärker.»



Die rechtliche und völkerrechtliche Basis ist im Papier aber schon ausgearbeitet: «Das US-amerikanische und internationale Recht regelt militärische Operationen nur, soweit menschliches und tierisches Leben betroffen ist. Es gibt fast keine Einschränkungen für feindliche Handlungen, die defensiv oder offensiv gegen pathogene Lebensformen unternommen werden dürfen.» Für die Zombie-Apokalypse ist auch der Einsatz von Atomwaffen eine Möglichkeit. Für den Kampf gegen pathogene Lebensformen im mikroskopischen Bereich muss dann eben das entsprechende Arsenal eingesetzt werden. Biontech statt Cruise-Missiles, J&J statt F-16s. Und zwar mit aller Macht.

Trump unterband den Export von Impfstoffen – Biden hat das nicht geändert

Nun scheinen die USA bei der Pandemiebekämpfung gerade auch auf eine Strategie aus einem Konflikt der jüngeren Vergangenheit zurückzugreifen: «Shock and Awe». Ähnlich wie Husseins Truppen sollen Corona und die Mutanten mit Überwältigungsstrategien bekämpft werden. Dazu gehören Massenimpfungen auf den Parkplätzen von Fussballstadien, in Messehallen und in Zentren, die die Katastrophenschutzbehörde Fema gemeinsam mit dem Pionierkorps der Armee aufbaut. «Whatever it takes», koste es, was es wolle. Das war auch die Strategie beim Einkauf der Impfstoffe, weswegen der Weltmarkt gerade ein wenig leer geräumt ist. Präsident Trump unterband den Export von Impfstoffen – Biden hat das nicht geändert.



Längst geht es da um mehr als um den blossen Seuchenschutz. In einem Essay über Impfnationalismus beschreibt die Historikerin und Publizistin Anne Applebaum das Wettrennen zur Immunität wie einen neuen Kalten Krieg. Vergessen sind die globalen Solidaritätsgedanken des vergangenen Sommers, die Wissenschaftler und Impfexperten predigten. Die USA, Russland und China betreiben längst schon eine Art Soft-Power-Kolonialismus mit ihren Impfstoffen. Nicht umsonst nannten die Russen ihr Vakzin Sputnik. Bei der Impfstoffentwicklung waren sie Welterste. Auch wenn sie danach kläglich versagten. Trotz der dramatischen Zahlen daheim beliefert Russland aber 22 andere Länder mit Sputnik V. China exportierte bisher fast die Hälfte seiner Produktion in rund zwei Dutzend Länder. Beide Autokratien machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich mit ihren Impfstoffen geopolitische Vorteile erkaufen. Russische Internet-Trolle schüren unterdessen zum Beispiel im arabischen Raum Gerüchte, dass amerikanische Impfstoffe unfruchtbar machen. Das erschüttert in einer strategisch immer noch wichtigen Region das Vertrauen in die USA.

Die wiederum sind nicht ganz so offensiv. Vor allem weil sie nicht den Luxus haben, den Ärger ihrer Bürger ignorieren zu können. Dabei sind sie wie kaum eine andere Nation für Kraftakte wie die Bekämpfung einer Pandemie gerüstet. Die Staatsbeamtin für verschiedene aussenpolitische Behörden Julia Taft war es, die in den Achtzigerjahren dafür sorgte, dass die US-Streitkräfte als weltgrösste Logistik-Struktur für den zivilen Einsatz bei Katastrophen und Notfällen im In- und Ausland geschult und eingesetzt werden können.

So beginnen Kriegserklärungen

Immerhin schickt Washington schon Millionen Astra-Zeneca-Dosen nach Mexiko und Kanada. Weil das Zeug aus Oxford noch gar nicht genehmigt wurde. Die anderen Vakzine bleiben aber im Land. Trump hatte das beschlossen und Biden blieb dabei. Sollte die Herdenimmunität in Amerika noch dieses Jahr erreicht werden, kann es aber gut sein, dass die USA ihre Weltmachtstellung mit einem globalen Feldzug gegen Corona zementieren. Worum es für Amerika und die freie Welt bei dieser Katastrophe geht, steht ja auch schon im CONPLAN 8888-11: «Zombie-Infektionen haben das Potenzial, die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Aktivitäten, die unsere Lebensweise aufrechterhalten, ernsthaft zu untergraben.» Man könnte den Begriff der Zombie-Infektionen von Terrorismus über chinesische Territorialansprüche bis hin zu Pandemien mit allem Möglichen ersetzen. So beginnen Kriegserklärungen.

Wie bei vielen Feldzügen der USA hat das militärische Denken allerdings auch bei der Pandemiebekämpfung seine Grenzen. In der Klimadebatte kam schon das Problem auf, dass militärisches Denken nur für unmittelbare Bedrohungen taugt, nicht für langfristige Krisen und komplexe Katastrophen. Das sogenannte Nation Building, das der Plan für die Zombie-Apokalypse immerhin noch in der Phase VI bedenkt, fehlt bisher in den Corona-Plänen. Denn nationale Herdenimmunität kann nur ein Übergang sein. Lernen Amerika und die Welt aus der Corona-Katastrophe, wäre so etwas wie die pandemischen Vereinten Nationen ein erster Schritt, um die gerade so vernachlässigte internationale Impfsolidarität zu etablieren.



Eines ist allerdings schon klar. Europa hat seine Chance mal wieder verpasst. «Shots in arms and money in pockets» oder «Shock and Awe» mögen nur erste Schritte sein. Feilschen und Zögern sind keine.

