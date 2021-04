EHC Kloten spielt im Swiss-League-Final – Vor 50 Glücklichen in Richtung Aufstieg In der Finalserie gegen den HC Ajoie heisst es nicht nur für das Team des EHC Kloten: Nerven im Griff behalten. Auch die vielen Fans, die nicht ins Stadion dürfen, sind dazu aufgerufen. Christian Wüthrich

Am Schluefweg gehts im Swiss-League-Finale in den nächsten Tagen um viel: Der EHC Kloten peilt mit Dominic Forget den Aufstieg in die höchste Spielklasse an. Archivbild: Reto Oeschger

Die Hockeysaison gleitet mit dem Finale zwischen dem EHC Kloten und dem HC Ajoie auf den Höhepunkt zu, und fast niemand darf live vor Ort dabei sein. Der Auftakt zu der maximal sieben Spiele dauernden Serie findet am Sonntagabend mit dem ersten Heimspiel in der Swiss Arena am Schluefweg statt. Dabei gelten noch die verschärften Corona-Massnahmen: Also sind gar keine Zuschauer im Stadion erlaubt.

Dank den neusten Lockerungen wird der Gang ins Stadion in der Folge immerhin für 50 Fans erlaubt sein. Das zweite Heimspiel in Kloten steigt am Donnerstag, 22. April, um 19.45 Uhr. Aber wer darf dann rein? Die lautesten, treusten, zahlungskräftigsten oder schnellsten Fans? Auf der Geschäftsstelle hatte man auf diese Frage vorerst keine fertige Antwort bereit. EHC-Kloten-Präsident Mike Schälchli liess indes durchblicken, dass der Zutritt wohl unter den Saisonkartenbesitzern einfach verlost werde.