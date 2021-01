Solche Szenen wird es in der bevorstehenden Fasnachtszeit mit Sicherheit nicht geben: Maskengruppe auf ihrem Wagen – einem Märchenschloss – am grossen Umzug vor weit über 10’000 Schaulustigen in Bassersdorf am 3. März 2019.

Archivfoto: Fasnachtskomitee Bassersdorf; Fakoba